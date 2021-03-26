Неприятное нововведение на рейсах АК «Якутия»

С 1 мая по 1 октября 2021 года запланирована реконструкция взлетно–посадочной полосы аэропорта г. Якутск. В связи с этим предусмотрено ограничение полетов для среднемагистральных воздушных судов.

В целях увеличения коммерческой загрузки авиакомпания «Якутия» уменьшает нормы бесплатного провоза багажа на следующих регулярных рейсах:

• Якутск – Москва – Якутск

• Якутск – Сочи – Якутск

• Якутск – Симферополь – Якутск

• Якутск – Минеральные Воды – Якутск

• Якутск – Санкт-Петербург – Якутск (рейс 487/488)

С 1 мая 2021 года по данным маршрутам норма бесплатного провоза багажа составит – 15 кг.

По другим маршрутам норма бесплатного провоза багажа остается прежней