26.03.2021
20:15
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Якутия

Неприятное нововведение на рейсах АК «Якутия»

С 1 мая по 1 октября 2021 года запланирована реконструкция взлетно–посадочной полосы аэропорта г. Якутск. В связи с этим предусмотрено ограничение полетов для среднемагистральных воздушных судов.

В целях увеличения коммерческой загрузки авиакомпания «Якутия» уменьшает нормы бесплатного провоза багажа на следующих регулярных рейсах:

• Якутск – Москва – Якутск
• Якутск – Сочи – Якутск
• Якутск – Симферополь – Якутск
• Якутск – Минеральные Воды – Якутск
• Якутск – Санкт-Петербург – Якутск (рейс 487/488)

С 1 мая 2021 года по данным маршрутам норма бесплатного провоза багажа составит – 15 кг.

По другим маршрутам норма бесплатного провоза багажа остается прежней

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Инстаграм
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