Непримиримый боец экологического фронта в строю

16 февраля исполнилось 80 лет одному из выдающихся людей нашего времени – общественному экологу, журналисту, писателю Ивану Семеновичу БУРЦЕВУ. Я читал его острые публикации еще лет 30 назад, слышал о нем, но познакомился вживую года три назад. И сошлись мы на волне общего нашего интереса к спорту – Иван Семенович с 60-х годов верный поклонник вольной борьбы, лично знаком со многими первопроходцами этого вида единоборств. Он подарил в мою библиотеку редкие книги по истории якутского спорта, фотоаппараты в коллекцию. Ну а чаще стали встречаться мы после страшного прорыва на речке Ирелях…

Иван Бурцев по образованию – геофизик, геолог. Он окончил Алданский политехникум и ЯГУ, после чего исходил в полевых экспедициях геофизических партий тайгу и горы Якутии, трудился в Институте геологии, институте «Якутнипроалмаз», Геологоуправлении, работал главным геологом Управления стройматериалов «ВилюйГЭСстроя». Так что знал все плюсы и минусы промышленного освоения Севера не понаслышке. В 1985 году он резко меняет свою жизнь – начинает работать собственным корреспондентом газеты «Кыым» в Мирнинском районе. Поводом для этого послужили его экологические устремления, желание рассказать всю правду с точки зрения местного кадра в промышленности. Затем по решению первого президента республики М.Е. НИКОЛАЕВА он был назначен на ответственную должность начальника отдела Государственного комитета РС(Я) по чрезвычайным ситуациям. Множество раз был командирован в Министерство атомной энергетики России для расследования сложнейшей проблемы произведенных в Якутии подземных ядерных взрывов. И как закономерное и логическое продолжение этой работы, указом М.Е. Николаева в 1996 году было создано Управление ликвидации воздействий радиации, начальником которого стал И. Бурцев. УЛВР начало проводить целенаправленную работу, в результате многолетних усилий и плотного взаимодействия с соответствующими федеральными структурами, учеными Москвы, Санкт-Петербурга и Якутска был заключен трехсторонний договор между Минатомом, республикой и АК «АЛРОСА». Однако в 2003 году это имеющее очень важное значение управление было ликвидировано…

Начиная с конца 50-х годов, со времени освоения алмазных месторождений, сколько бед пало на головы бедных жителей Западной Якутии и группы Вилюйских улусов! Иван Бурцев все время был в числе тех, кто первым бил тревогу по поводу этого бедственного положения. Вместе с такими же неравнодушными людьми они организовали первое экологическое движение в Якутии, создали общественный экологический комитет «Вилюй».

При строительстве Вилюйской ГЭС для обеспечения алмазодобычи в ложе водохранилища затоплены десятки тысяч гектаров леса на корню – примерно 30 миллионов кубометров деревьев и кустарников, которые гнили в воде и травили всю реку, и жителей прибрежных сел. Из хвостохранилищ алмазной компании время от времени попадали в многострадальный Вилюй ядовитые отходы. В конце 70-х годов надзорные организации впервые обнародовали вопиющие факты сбросам высокоминерализованных сточных промышленных вод в речку Ирелях, Малая Ботуобия. Тогда, несмотря на все старания всесильного Министерства цветной металлургии СССР на некоторое время была приостановлена работа могущественного «Якуталмаза». 10 сентября 1986 г. собственный корреспондент газеты «Кыым» Иван Бурцев написал основанную на истинных фактах и цифрах разгромную статью «Бүлүү уута ыраас буолуохтун», открыв глаза якутян на эту замалчиваемую до того времени тему.

В 1989 году комитет «Вилюй» вместе с Общественным экологическим центром инициировали съемки фильма о реке Вилюй, авторами которого стали тележурналист Светлана СОКОЛОВА и эколог, ученый Любовь ЕГОРОВА. Этот фильм до сих пор нельзя смотреть без содрогания…

В том же году по решению президиума Якутского научного центра АН СССР было решено организовать комплексную экспедицию для выявления приоритетных загрязнителей реки Вилюй и их влияния на местных жителей. В ее состав вошли научные сотрудники Института биофизики Красноярского научного центра, Института медицинских проблем Севера СО АМН, Института земной коры Иркутского научного центра – биологи, гидрологи, экономисты, медики, биофизики. Возглавить столь масштабную, впервые проводимую в нашей республике экспедицию было поручено доктору биологических наук Дмитрию Дмитриевичу САВВИНОВУ, его заместителем был назначен старший инженер Института геологии И.С. Бурцев. Пробы выявили наличие в почве и воде превышающих ПДК показателей тяжелых металлов, в том числе опаснейшего таллия. Группа медиков под управлением доктора медицинских наук Вадима Григорьевича КРИВОШАПКИНА подтвердила значительное ухудшение состояния здоровья населения Вилюйской зоны. Однако составленный экспедицией отчет не был обнародован, по решению руководства с целью подвергнуть сомнению результаты экспедиции в Мирном было спешно проведено региональное совещание с приглашением ученых из-за пределов республики.

В 70-80 гг. минувшего века в нашей республике были проведены 12 ядерных взрывов (10 из них в Западной Якутии), как сообщалось, они были выполнены в научно-производственных целях. В декабре 1995 г. по настоятельному требованию бывшего в то время начальником отдела Государственного комитета РС(Я) по чрезвычайным ситуациям И.Бурцева была создана государственная комиссия, куда вошли ведущие радиологи страны, представители Минатома, ученые и специалисты нашей республики. Согласно выводам комиссии, два из этих взрывов – «Кристалл» (2.10.1974 г., в двух с половиной км от г.Удачный) и «Кратон-3» (21.08.1978 г., в 38 км от поселка алмазников Айхал, в 60 км от крупного алмазного города Удачный и в 160 м от реки Марха) официально признаны аварийными. Под руководством ставшего уже начальников УЛВР Бурцева была разработана соответствующая программа по ликвидации последствий аварии, были предусмотрены финансы, однако до конца эта задача так и не была выполнена. Иван Семенович до сих пор не забывает про нее, бьет тревогу, но сегодня его единственным оружием остается ручка – старый эколог пишет письма во все инстанции, пишет статьи, которые публикуют только независимые СМИ – газета «Туймаада» да отдельные сайты. Официозные СМИ его полные боли письма не печатают. Между тем, имеющий громадный опыт природоохранной деятельности ветеран не просто критикует упущения промышленников и контрольных органов, он предлагает пути решения проблем, подсказывает наиболее оптимальные и приемлемые варианты.

От запускаемых с космодромов «Байконур» и «Плесецк» ракет падали на эти районы, ставшие необъявленным плацдармом для космических испытаний, фрагменты отделяющихся частей, опять-таки несшие в себе смертельную начинку. В последние годы над Алданским и Вилюйским улусами проходит официально утвержденная аварийная зона трассы (АЗТ) стартующих с космодрома «Восточный» в Амурской области ракеты. В эту зону попадают свыше 30 населенных пунктов, постоянно посещаемые людьми места, фермерские хозяйства, сенокосные, охотничьи угодья, особо охраняемые территории, резерваты и т.д. Республики Саха (Якутия). Как утверждают в Роскосмосе, отделяющиеся части не несут смертельно ядовитого гептила, но кто даст гарантию, что они не могут стать источником лесных пожаров, которые в последние годы стали настоящим бичом божьим? Иван Семенович пишет письма, ставит аргументированные вопросы, но подробного разъяснения населению или опровержения опасности от этих ведомств он не получает.

Читаю книги, написанные и изданные нашими старшими товарищами в течение 30 лет – а их немало, даже в моей недавно комплектуемой экологической библиотечке их более 20. Названия статей Ивана Бурцева звучат сегодня как колокола набата: «Грехи космических триумфов», «Сотворение ада».

В 2000 году члены комитета «Вилюй» выпустили под редакцией составителя И.С. Бурцева солидный сборник документов и публицистических материалов под названием «Бүлүү өрүс көмүскэлигэр / В защиту реки Вилюй». Книга получила серьезный резонанс. Эта скорбная хроника загубленной во имя алмазов древнейшей реки северного края и сегодня не теряет своей актуальности, уверен, что на ее основе когда-нибудь можно будет предъявить счет хищникам от промышленности.

Через пять лет неутомимый Иван Бурцев в соавторстве с доктором исторических наук Никитой Деевичем АРХИПОВЫМ выпускает книгу «Обиды матушки Вилюя / Хотун Бүлүү хомолтото», где приводятся новые фактические материалы и официальные документы, раскрывающие продолжающиеся нарушения алмазников и равнодушие властей.

В 2010 году Иван Бурцев издает еще один свой фундаментальный труд – солидную книгу под говорящим названием «Туруулаһыы / Противостояние». Несведущие люди могут подумать, что несгибаемый эколог-общественник поставил себе целью жизни противостояние властям. Эдакую экологическую непримиримую оппозицию, слепо требующую немедленно закрыть всю промышленность в Якутии и вернуться к патриархальному натуральному хозяйству. Еще раз подчеркну, что Иван Семенович не просто указывает на недостатки и нарушения, стремление промышленников к извлечению голой прибыли, не только вскрывает смердящие язвы нашей действительности, но и предлагает пути их «лечения», преодоления косности и внедрения новых природосберегающих технологий добычи.

Однако Иван Семенович не замыкается только на требующей радикальных решений проблеме экологических бедствий. В 2016 году он написал книгу «Уйбаан», повествующую о жизни и деятельности своего тезки и земляка, яркого представителя интеллигенции 30-х годов прошлого столетия Ивана Афанасьевича БУРЦЕВА, учителя, инспектора Минпроса ЯАССР, умершего в возрасте всего 28 лет в Москве от тяжелой болезни. Как и все произведения И.С. Бурцева, книга основана на фактических документах.

В 2017 году в Российской Федерации был объявлен Год Экологии. В ознаменование этого года Иван Бурцев написал экологическую драму «Туой Хайа», посвященную трагической судьбе переселенных из затопленного для строительства ГЭС поселка жителей, издав книгу на свои средства. Через год, как раз в год аварии на Вилюе, эту пьесу поставил коллектив Вилюйского народного театра под руководством режиссера Маргариты СОКОЛОВОЙ. Спектакли по этой пьесе с аншлагом прошли в Мирном и Сунтаре, где присутствовал и сам автор. Воодушевленные успехом самодеятельные артисты планировали показать свое творение во время Дней Вилюйского улуса в столице республики, однако для них не нашлось достойной сценической площадки…

В свое время Иван Семенович был автором республиканской программы «Обеспечение экологической безопасности в районах проведения мирных ядерных взрывов и добычи ураносодержащих руд в РС(Я) на 1996-2005 гг.» и альтернативного закона «О радиационной безопасности населения и окружающей среды РС(Я)».

Иван Бурцев писал в газеты изобличающие статьи, сотни и тысячи обращений, стучался в двери кабинетов власть предержащих, ездил по «горячим точкам» экологического неблагополучия, постоянно выступает на многих государственных и общественных форумах. И если в советское время к таким сигналам все-таки прислушивались и какие-никакие меры принимались, то в новом веке общественникам стало значительно труднее обратить внимание властей и недропользователей на эти вопиющие нарушения. Но Иван Семенович – боец старой закалки. Он не сдается…

Иван Семенович сегодня вспоминает своих соратников, с которыми начинал экологическое движение, сегодня уже нет среди них его друзей – Эдуарда СОКОЛОВА, Петра МАРТЫНОВА, Кима КОЛОДЕЗНИКОВА, Николая ИГНАТЬЕВА, Николая ПАВЛОВА, Афанасия ТОБОНОВА, Любови ЕГОРОВОЙ… Другие его единомышленники – Никита АРХИПОВ, Зинаида АЛТУХОВА, Анатолий ЧОМЧОЕВ также находятся в солидном возрасте, но до недавних пор были в строю, активно занимались общественной деятельностью, хотя у них своя работа. Экологи до сих пор поминают добрым словом первого министра охраны природы Якутии Василия Гаврильевича АЛЕКСЕЕВА, с которым тесно сотрудничали. Активно действует среднее поколение якутских экологов, перенявшее эстафету от первопроходцев – это опытнейший общественник, бессменный руководитель Центра экологического просвещения «Эйгэ» Валентина Иннокентьевна ДМИТРИЕВА, профессор-исследователь СВФУ Парасковья Алексеевна ГОГОЛЕВА, доктор биологических наук, заместитель руководителя Общественного экологического совета Михаил Михайлович ЧЕРОСОВ, журналист, заместитель редактора газеты «Кыым» Нина Моисеевна ГЕРАСИМОВА и другие. И радуется старейший эколог, что на смену его единомышленникам пришли новые люди – главный эколог РОО «Гражданский комитет России» Александр ЖУРАКОВСКИЙ, заместитель председателя Общественной палаты РС(Я) Николай БАРАМЫГИН, молодые общественники Алексей ЕГОРОВ, Дмитрий ДМИТРИЕВ, Марияна МАКСИМОВА, Кристина ЕГОРОВА. Серьезные шаги предпринимает комитет экологии III Конгресса народа саха.

Ивану Семеновичу 80 лет, это солидный возраст для человека, прошедшего через огонь и воду. Однако он до сих пор бодр, преисполнен желания оказывать пользу своему народу, указывая на недостатки и показывая пути их устранения. Желаю своему старшему товарищу, отличнику охраны природы РС(Я), члену Международного Союза радиоэкологов, члену Союза журналистов России, ветерану труда, почетному жителю Хоринского наслега Усть-Алданского улуса, журналисту и общественнику Ивану Семеновичу Бурцеву еще много лет здравствовать на благо родной республике, не терять бодрости духа и верить, что все-таки настанут те благословенные времена, когда хрупкая природа нашего северного края будет находиться под действенной охраной и все люди будут заботиться об ее сохранении от души.

Владислав КОРОТОВ.

Эколог с большой буквы

Одному из ярких людей нашей республики исполнилось 80 лет! Профессионал своего дела, он многие годы возглавлял Управление по ликвидации последствий аварий подземных ядерных взрывов и утилизации радиоактивных веществ, видя очень много проблем и ужасные последствия для населения, он поднимал общественность. Он всегда открыто высказывает свое мнение, грамотно доносит через СМИ общественное мнение, в том числе и свое.

Он вложил частицу своей энергии и при подготовке кадров экологов, не раз встречаясь со студентами, проводя с ними презентации своих книг “Прощай навеки, Туой Хайа”,“Трагедии реки Вилюй”, доведя до них свои видения по многим экологическим проблемам, знакомя их с общественниками комитета «Вилюй», которые стали жертвами экологических катастроф.

Этот очень принципиальный человек, когда сократили его должность, не оставил свою общественную деятельность и использовал все возможности, тратил свою пенсию, чтобы издать очередные книги.

Немало он сделал и для родного Усть-Алданского улуса и для своей родни, издавая книги о Бурцевых, которые немало вкладывали для развития района.

Поздравляю уважаемого Ивана Семеновича со знаменательной датой! Ваша жизненная позиция — пример для многих поколений наших экологов!

ГОГОЛЕВА Парасковья Алексеевна – проф.-иссл. ИЕН СВФУ им. М.К.Аммосова, к.б.н., зав. каф. экологии с 1992 по 2014 гг., засл. работник ОП РС(Я), Почетный работник ВПО РФ.