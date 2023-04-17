Неприличную или вопиюще непристойную? Вопиюще непристойную сумму денег…

В Якутии сотрудник АО «Почта России» обвиняется в хищении 41 миллиона рублей.

Следственным отделением УФСБ РФ по РС(Я) возбуждено уголовное дело в отношении руководителя группы расчета заработной платы якутского Управления Федеральной почтовой связи – АО «Почта России».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что работник почты умышленно, из корыстных побуждений, выписывал себе различные выплаты на общую сумму более 41 млн рублей. В этих целях он придумал схему незаконных начислений путем ввода компьютерной информации в программное обеспечение «1С». Похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении им преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.6 УК России.

«Обвиняемый находится под подпиской о невыезде», — сообщает пресс-служба УФСБ РФ по РС(Я)