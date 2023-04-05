Неприкасаемых нет: у председателя областного Совета судей изъято 200 млн рублей

Сотрудники ФСБ утром 3 апреля провели обыски у председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой. Об этом сообщил источник издания 161.ру.

«В уголовном деле фигурируют минимум семь человек, но главная цель — Золотарева», — сообщило издание.

Одновременно обыски прошли у председателя Совета судей Ростовской области Татьяны Юровой и начальника управления судебного департамента. Представители судейского сообщества проходят по уголовному делу о коррупции как соучастники Золотаревой.

Судей заподозрили в получении крупных взяток за вынесение приговоров.

По словам источника, обыски у Золотаревой дали «крупный куш». Оперативники вынесли в четырех пакетах купюры трех стран.

У председателя Совета судей Ростовской области Татьяны Юровой во время обысков по месту жительства обнаружены и изъяты 200 млн рублей. Также у Юровой обнаружены предметы роскоши: швейцарские часы фирмы Longines, украшения и аксессуары знаменитого дома Gucci, многочисленные вещи Louis vuitton, золотые украшения. Об этом сообщило издание 1rnd.ru.

«Сумма обнаруженного у обеих исчисляется шестизначными цифрами», — отметил силовик.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2021 года назначил 65-летнюю Елену Золотареву председателем Ростовского областного суда сроком на шесть лет.

Закончившая юрфак РГУ (ныне ЮФУ) Елена Золотарева впервые возглавила Ростовский областной суд в 2015 году после внезапной смерти прежнего председателя Виктора Ткачева.

В 1980-х годах Елена Золотарева работала в прокуратуре и суде Семикаракорского района Ростовской области. В 2000-х Золотарева стала председателем квалификационной коллегии судей Ростовской области, а в 2009 году — заместителем председателя Ростовского областного суда.