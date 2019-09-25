«Неправильный депутат» взбудоражил общество

Депутат Ил Тумэна, известный бизнесмен Виктор ФЕДОРОВ взбудоражил общество своим постом в фейсбуке. Он сообщил, что в четвертый раз вносит законодательную инициативу по отмене депутатских льгот в Ил Тумэне. Отметим, что с такой инициативой мог выйти только независимый депутат.

Напомним, что по версии налоговой инспекции, Виктор Николаевич был назван самым богатым депутатом Якутии по итогам 2017 года. В прошлом году он пропустил вперед Руслана ФЕДОТОВА и вышел на вторую позицию с доходом в 73 миллиона рублей. По сравнению с 2017-м, доход Федорова уменьшился на 31 миллион рублей.

В прошлом V созыве Федоров возглавлял профильный комитет по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры. Прокуратура усмотрела конфликт интересов и настаивала на том, чтобы бизнесмен покинул парламент в качестве освобожденного депутата. Поясним, что депутаты, работающие на освобожденной основе, получают зарплату, льготы, имеют транспортное обслуживание и т.д. Остальные депутаты работают на общественных началах и участвуют в работе пленарных заседаний, которые, в среднем, проходят раз в месяц.

Помнится, Виктор Федоров уперся из принципа. Логическое завершение этот спор так и не получил, так как закончился срок депутатских полномочий всего созыва. В нынешнем, VI созыве Виктор Федоров не претендовал на портфель в комитете, вероятно, чтоб не получить новые предписания от прокуратуры. Возможно, Виктор Федоров инициирует этот законопроект, чтобы активней участвовать в политике, без необходимости слышать упреки в том, что он, и без того богатый, получает льготы и «плюшки» из бюджета.

Далее – пост депутата и наиболее интересные комментарии френдов.

— Четвертый раз вношу законодательную инициативу о внесении изменений в закон РС (Я) «О статусе народного депутата». Суть поправок:

1. Досрочно складывать полномочия народного депутата, если депутат не является на пленарные заседания без уважительной причины более ½ года и не отчитывается перед избирателями;

2. Исключать из состава комитета, если депутат не принимает участие в работе комитета;

3. Исключить пункт о бесплатном медицинском обеспечении, пенсионном, социальном и медицинском страховании народных депутатов РС(Я). Если это предусмотрено федеральным законодательством всем гражданам РФ, то зачем депутатам это отдельно прописывать;

4. Исключить пункт о пользовании депутатами залами для официальных делегаций аэропортов и прочих. Эта норма и так уже не работает с 2016 года;

5. Исключить использование служебного транспорт для председателей комитетов. Пусть ездят на такси или используют личный транспорт;

6. Исключать статью, дающую право народным депутатам, работающим на постоянной основе на приобретение жилья за счет бюджета;

7. Исключить право народного депутата на первоочередную установку телефона. Эта норма себя изжила;

8. Изменить сроки отпусков в Госсобрании. Что бы эти сроки и в законе, и в регламенте работы Госсобрания совпадали;

9. Сократить размеры пенсий. Исключить идею заложенную в законе о том, что чем дольше народный депутат работает на постоянной основе, тем больше его пенсия. Это, наверное, не правильно, чтобы депутаты держались за место и старались сидеть на этом месте подольше.

В связи с тем, что инициатива никак не идет, прошу Вас уважаемые друзья поддержать меня! Каким образом? Дать свою оценку моим предложениям, поддерживаете Вы их или нет! Если Вы их поддерживаете, то это будет весомым аргументам в спорах с моими коллегами! Спасибо!

И якутский фейсбук взорвался. Френды активно комментируют, вступают в дискуссии друг с другом, репостят на своих страницах. Мнения френдов разделились.

Известный журналист Михаил РОМАНОВ иронизирует: «Вам-то хорошо, вы богатый. А молодые коммунисты? Оба доширак едят, пешком ходят, одеваются как бродяги. Вы хоть молоко им пропишите, а то упадут)».

В таком же духе отмечает и Иван АРТАМОНОВ: «Вы какой-то неправильный депутат А если серьезно, то список можно еще много чем дополнить».

Известная журналистка Олеся ВОЙТОВИЧ недоумевает: «Сразу по первому пункту :а полгода отсутствовать это нормально??? И три месяца много. В депутаты люди сами лезут. Из шкуры готовы выпрыгнуть чтоб депутатом стать. Так вот пусть и работают».

Предприниматель и общественный деятель Алексей БАСЫЛАЕВ считает: «Сейчас у нас депутаты это почти все обеспеченные люди имеющие большие доходы. Директора предприятий, владельцы крупных окологосударственных бизнесов и т.п. В общем нет почти по-настоящему независимых депутатов. Почти все очень зависимы от государства в итоге в лице исполнительной власти. Вот основная причина плохой работы парламента. Нет достаточного разграничения полномочий различных ветвей власти, исполнительная власть контролирует законодательную когда должно быть наоборот. Нельзя чтобы исполнитель сам себя контролировал и сам себе выделял деньги из бюджета, что у нас щас и происходит по факту. Поэтому конечно им квартиры и пенсии не очень то и нужны. Но так будет не всегда. Наступит момент, когда депутаты станут не фейковыми как щас, а реальные профессиональные независимые политики придут в Ил Тумен, которые работают не за плюшки от госкорпораций, а за идею. Вот им нужны будет для независимости и квартиры и пенсии, потому что они не будут участвовать во всей этой глобальной коррупции. Поэтому я против такого законопроекта. Но с первым пунктом согласен».

Подробно обосновал свое мнение Сергей СТЕПАНОВ: «Парламент должен быть компетентным и независимым.

В депутаты Ил Тумэна сейчас идут, прежде всего, для политической подпорки своего статуса, для карьерного роста, для перемещения своего тела поближе к власть имущим, для продолжения своей уже обеспеченной жизни в политбомонде, это, прежде всего, касается много раз избранных руководителей комитетов и замов председателя, ну материальные ништяки не на последнем месте.

Есть и другие мотивы у отдельных депутатов, но перечисленные чуть выше на первом месте у большинства депутатов.

Могут ли депутаты с меркантильным интересом на первом месте быть независимыми?

Видимо, вопрос надо ставить несколько шире, чем отмена льгот, преференций и неприкосновенности. Необходимо десакрализировать депутатство в части его высокого статуса как столоначальства (специально навязанного высшей властью, чтобы держать депутатов в узде, потому что депутат — это тоже человек, с теми же тщеславными слабостями, и ему тоже хочется икорки на масло).

У нас смысл слова «депутат» уже не подразумевается как представительство общества в законодательной власти, независимой от исполнительной власти.

Депутат для народа сейчас — это тот, который во власти, которого власть отметила своим цеховым клеймом (депутаты по списку ЕР).

Когда чиновная власть над депутатами исчезнет, тогда и начнёт работать конституционная норма о разделении трёх ветвей власти и система сдержек и противовесов.

Оторвать законодателей от исполнительной власти, видимо, надо прежде всего следующими методами (то, что сейчас пришло на ум, потом, вполне возможно, будут ещё мысли):

1) Убрать все выборные барьеры (всякие там муниципальные фильтры, жёстко пресекать давление через административный ресурс, для этого разработать отдельный нормативный акт);

2) Убрать преференции депутатам, перечисленные в топе;

3) Рекомендовать федералам ужесточить административное и уголовное наказание (может ввести новые статьи) за давление на выборный процесс, работу депутатов.

Ну и отзыв, конечно. Упростить, прояснить, внедрить.

Если по отзыву есть нормативные препятствия в российском законодательстве, то разработать рекомендации в Госдуму, если можно справиться исправлением якутского законодательства, то исправить».

Ученый Yuri Sleptsov поддерживает инициативу депутата: «Двумя руками!»

Дьалаан Дьаҕыл Хаан Дьолуо предлагает дополнить: «10. Исключить денутатскую неприкосновенность привлеченных по коррупционным делам».

Автор поста пояснил, что «депутатской неприкосновенности на уровне парламентов субъектов РФ нет». Стало быть, предложение не актуально.

Известный фотограф Мичил ЯКОВЛЕВ рассуждает: «Виктор Федоров, я согласен с вашими пунктами. Для того, чтобы хорошо работать депутатом не обязательно получать заоблачную зарплату. Она должна быть достойной и всего лишь. И пенсия после депутатства должна быть достойной, но не заоблачной. Тогда честные люди будут не бояться идти в депутаты. А само депутатство не будет рассматриваться как разновидность бизнеса».

САЛТАНОВ Станислав: «Тебе хорошо, у тебя все есть, а ребята нуждаются…»

Виктор ФЕДОРОВ: «Салтанов Станислав депутатство это не бизнес!»

САЛТАНОВ Станислав: «Виктор Федоров некоторые депутаты смогли доказать обратное…»

Данил ТОЛСТЯКОВ: «Молодец, виктор, но ты всретишь большое сопротивление со стороны коллег депутатов,так-как многие становятся депутатами из-за этих благ»

Виктор ФЕДОРОВ: «Да. Уже встретил. Четвертый раз вношу!»

Валентина ПЕТРОВА: «Да, Вы батенька не ошиблись с депутатами? Они ж Вас порвут»

Виктор ФЕДОРОВ: «Валентина Петрова ну это вряд ли… не впервой!»

Валентина ПЕТРОВА: «Виктор Федоров ждем-с перемен»

Сергей РОМАНОВ: «Проверка знаний и ее подтверждение по профилю Комитета обязательна !

Зачастую такую « ерунду» несут 🙂 не обидно не стыдно не больно ,,, слышать !

Лихорадочно начинаешь вспоминать номер психдиспансера вспоминать»

Предприниматель и общественный деятель Герман АРБУГАЕВ: «Правильно!!!»

Предприниматель и общественный деятель Ирина КОТЕНКО: «Поддерживаю».

Сергей СТЕПАНОВ: «Но, представляется, поддержка в Facebook лайками или одобрительными комментариями особо не повлияет на мнение депутатов.

Необходима широкая дискуссия в медийном поле Якутии с комментариями в федеральных изданиях.

Только резонанс и страх перед обществом породит церемониальную решимость депутатов проголосовать за ваши предложения».

В целом, инициатива депутата Федорова нацелена на экономию бюджетных средств и нематериальную мотивацию соискателей мандатов. SakhaLife намерен подробно освещать прохождение депутатской инициативы Виктора Федорова в Ил Тумэне.