Непогода в Якутии сохранится до начала апреля: К выходным температура понизится до –15

В Якутии мокрый снег и порывистый ветер сохранятся до начала апреля.

К выходным на большей части республики температура воздуха понизится в среднем на 10–15 градусов.

30 и 31 марта в Якутии сохранятся мокрый снег и порывистый ветер из-за выхода активных циклонов с Красноярского края. При этом, как сообщила заместитель начальника Якутского УГМС Татьяна Маршалик, циклоны принесут теплую погоду.

«На территории Якутии установилась не по сезону теплая погода, средняя температура воздуха превышает норму от 5 до 12 градусов. Это связано с выходом активных циклонов из Красноярского края на территорию Якутии. Траектория циклона проходит через центральные районы на северо-восток республики, поэтому повышение температуры воздуха ожидается в Колымо-Индигирских районах и по Верхоянью», — отметила Маршалик.

30 марта в Ленском, Олекминском, Мирнинском, Нерюнгринском районах ожидается усиление ветра в порывах до 15–18 м/с. В Мирнинском, Томпонском, Оймяконском районах прогнозируют снег, местами сильный.

31 марта в центре, на северо-востоке, на юго-западе ожидается небольшой и умеренный снег, мокрый снег. На северо-западе, западе, юго-востоке без существенных осадков.

Температура воздуха в центральных районах ночью -2… -7 градусов, на юго-западе -7… -12. По Вилюю -13… -18 градусов, на северо-западе, по нижней Лене местами -30… -35, на северо-востоке -15… -20 градусов, при снеге -5… -10.

Днем в центральных районах будет +5 градусов, на юге и юго-востоке +5… +10 градусов, а на северо-западе и севере -12… -17 градусов.

«К выходным на большей части республики ожидается антициклональная погода, поэтому осадки прекратятся, температура воздуха понизится в среднем на 10–15 градусов. Первые пять дней апреля будут в основном без осадков, температура воздуха днем составит -5… -12 градусов», — прокомментировала заместитель начальника Якутского УГМС.

В Якутске в ближайшие сутки ожидается небольшой снег, ветер западный 3–8 м/с, днем температура составит -2… -4, ночью -15… -17 градусов. Синоптики предупреждают о неблагоприятных явлениях на дорогах в виде гололеда.