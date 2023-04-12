Непогода стала причиной серьезного ДТП

В Алданском районе столкнулись два большегруза, один из водителей госпитализирован

11 апреля около 10 часов утра в районе 523 км (+892м.), ФАД А360 “Лена” 52 летний водитель управляя грузовым седельным тягачом ВОЛЬВО FH TRUCK в составе полуприцепа двигаясь со стороны г. Нерюнгри в сторону г. Алдан с неправильно выбранной скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, не учел дорожные и метеорологические условия, двигаясь в ограниченной видимости (снежная пыль), допустил выезд на полосу для встречного движения, в результате чего совершил касательное столкновение с грузовым самосвалом СКАНИЯ Р6Х400, движущимся во встречном направлении под управлением 50-летнего водителя. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель ВОЛЬВО. Пострадавший был доставлен попутным транспортом в приемное отделение Алданской больницы, где после осмотра врачом мужчина был госпитализирован в травматологическое отделение.

В ходе проверки было установлено, что с 20-летним стажем вождения водитель ВОЛЬВО имеет водительское удостоверение по категории А, А1, В, В1, С, С1, СЕ, С1Е, М. К административной ответственности за текущий год привлекался 1 раз по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ. В момент ДТП был трезв, был пристегнут ремнем безопасности.



Водитель грузового самосвала СКАНИЯ Р6Х400 был трезв, ремнем безопасности был пристегнут. Имеет водительское удостоверение по категории: В, В1, С, С1, ВЕ, СЕ, С1Е, М имеет стаж вождения более 30 лет, к административной ответственности за этот год привлекался 1 раз по ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ.

Местом ДТП является участок дороги ФАД А-360 “Лена” 523 км (+892м.), профиль дороги прямая в плане, горизонтальный участок, дорожное покрытие асфальтобетонное под уплотненным снежным накатом, погодные условия: снегопад.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция республики настоятельно рекомендует владельцам автотранспортных средств соблюдать Правила дорожного движения!

В эти дни в некоторых районах республики наблюдается резкое потепление погодных условий: в виде дождя, мокрого снега и сильной метели. В связи с этим, на дорогах могут создаваться аварийно-опасные ситуации.



В ночное и утреннее время оттаявший снег может образовать ГОЛОЛЕД!

Учитывая погодные условия водители должны быть предельно внимательными, увеличьте дистанцию до впереди идущего автомобиля, выбирать оптимальную безопасную скорость, соответствующую конкретным дорожным и погодным условиям, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков!

Неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения позволит вам избежать происшествий, сохранить жизнь и здоровье. Будьте предельно внимательны на дорогах!