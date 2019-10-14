Непогода осложнила ситуацию на дорогах столицы

На территории Якутска и его пригородах за прошедшие выходные дни зарегистрировано 31 ДТП с материальным ущербом без пострадавших.

В связи с особо неблагоприятными погодными условиями, где ситуацию на дорогах осложнил выпавший снег и образовавшийся после перепада температур сильный гололед, в целях предупреждения происшествий на дорогах Госавтоинспекция провела массовые проверки.

Инспекторами ГИБДД г.Якутска были отстранены от управления транспортными средствами 19 водителей севших за руль в состоянии опьянения.

12 октября, около 16 часов дня на ул. Автодорожная, водитель 1977 г.р., следуя со стороны ул. Красильникова в направлении ул. Дежнева возле дома 6/1, управляя автомобилем «Тойота Чайзер», не справился с рулевым управлением, выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом «ПАЗ 32054-07», следовавшем во встречном направлении, под управлением водителя 1973 г.р.

В ходе проверки автоинспекторы выявили у водителя явные признаки опьянения (запах алкоголя изо рта). Водителю было предложено пройти проверку на состояние опьянения, но мужчина отказался проходить медосвидетельствование. В ходе оформления ДТП на горе-водителя были составлены административные материал по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (за отказ от прохождения от медосвидетельствования), по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ (за то, что не вписан в страховой полис ОСАГО), по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ (за выезд на полосу для встречного движения).

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Госавтоинспекция напоминает, что неблагоприятные погодные условия требуют от водителей предельной внимательности и осторожности на дорогах. Кроме того, еще одним существенным условием для безопасности на дорогах в зимний период является использование зимних автомобильных шин, предназначенных для эксплуатации в условиях гололеда и на заснеженном покрытии.

Водителям важно знать, что зимние шины обеспечивают высокий уровень сцепления при разгоне и торможении, а также оптимальную управляемость и боковую устойчивость во время прохождения поворотов. Такие шины существенно улучшают безопасность, особенно в экстренных ситуациях. И это логично, поскольку шины – это единственное связующее звено между автомобилем и дорогой, и на самом деле они являются одним из важнейших компонентов в плане безопасности.

Госавтоинспекция г. Якутска призывает водителей серьезно относиться к установленным требованиям законодательства, так как безопасность на дорогах напрямую зависит от ответственности водителей и правильных, адекватных действий на дороге.

Пассажирам и водителям особенно внимательно нужно относиться к своей безопасности и не забывать пристегивать ремни безопасности, а детей- пассажиров следует размещать в специальных детских автомобильных удерживающих устройствах.

А всем тем, кто не уверен в своих водительских навыках, все-таки не рекомендуется садиться за руль транспортных средств, воздержитесь от поездок! Это касается и автолюбителей с большим стажем вождения и особенно тех, кто совсем недавно получил водительское удостоверение!

Просим аккуратно управлять транспортным средством вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, детских общеобразовательных учреждений, а также во дворах домов, где очень часто можно заметить детей-пешеходов!