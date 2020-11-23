Неплательщики ЖКУ рискуют своей кредитной историей

АО «Теплоэнергосервис» (дочернее предприятие Якутскэнерго) в рамках работы по снижению дебиторской задолженности регулярно передает в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) данные о злостных неплательщиках за жилищно-коммунальные услуги.

В ежедневном режиме в НБКИ предоставляется информация о проживающих в Якутии гражданах, чья задолженность за услуги ЖКХ подтверждена судебными решениями и не погашена в 10-дневный срок. Так, за 10 месяцев текущего года подано исков в отношении 3 258 граждан на сумму более 98 млн рублей.

Кредитная история является документом о состоянии финансовой репутации и платежной дисциплины гражданина. Поэтому внесение в нее записи о неисполненном решении суда по оплате услуг ЖКХ означает фактический запрет на получение последующих кредитов или же значительное ухудшение их условий (ставки, срока, суммы и т.д.). Записи в кредитных историях хранятся в течение 10 лет, таким образом, на протяжение этого периода времени информация о задолженности будет доступна всем кредиторам — банкам, микрофинансовым организациям, ломбардам.

Сотрудничество с НБКИ это один из действенных инструментов воздействия на злостных неплательщиков за услуги ЖКХ, в борьбе с растущей дебиторской задолженностью.

АО «Теплоэнергосервис» рекомендует потребителям жилищно-коммунальных услуг своевременно оплачивать счета, не доводя дело до судебного делопроизводства. Клиентам, оказавшимся, в силу различных жизненных обстоятельств, в непростых финансовых условиях, предлагаем рассмотреть возможность индивидуального графика погашения долга, путем заключения соглашения о рассрочке оплаты.

По вопросам погашения задолженности необходимо обращаться на электронную почту sbyt@tes.yakutskenergo.ru либо в отделы сбыта АО «Теплоэнергосервис» по месту жительства:

— Алданский район, г. Алдан – тел: 8(41145) 30014;

— Ленский район, г. Ленск – тел: 8(41137) 39213, 39212;

— Мирнинский район, п. Светлый – тел: 8(41137) 71984;

— Мирнинский район, п. Чернышевский – тел: 8(41137) 72003;

— Оймяконский район, п. Усть-Нера – тел: 8(41154) 22195;

— Усть-Майский район, п. Усть-Мая – тел: 8(41141) 43254;

— Усть-Янский район, п. Депутатский – тел: 8(41166) 28551;

— Охотский ра йон Хабаровского края, р.п. Охотск – тел: 8(42141) 91247