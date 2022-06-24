Неплательщикам отключили воду

АО «Водоканал» продолжает бороться с неплательщиками за услуги водоснабжения и водоотведения. Сегодня специалисты произвели ограничение холодного водоснабжения потребителям, проживающим в частном секторе.

Уведомления о предстоящем ограничении абонентам, не оплачивающим за услуги водоснабжения больше 2 месяцев, вручили 20 дней назад. Ограничение грозило 11 собственникам общая сумма задолженности которых составила 1,2 миллиона рублей. 4 абонента погасили задолженность, один из них оплату произвел в день ограничения. Еще 1 абонент, оплатив половину задолженности, заключил договор реструктуризации. В итоге, ограничение услуги коснулось 6 потребителей, один из которых уже успел погасить задолженность. Отметим, что в течение 10 дней с момента ограничения у абонентов есть возможность оплатить долг и вернуть доступ к централизованному водоснабжению. В противном случае, доступ к услуге будет ограничен полностью.

Уважаемые абоненты, АО «Водоканал» напоминает, что своевременная оплата за потребленные услуги – это, в первую очередь, залог качественного и надежного водоснабжения. О способах оплаты за услуги АО «Водоканал» для физических лиц можно узнать на официальном сайте компании. Там же можно ознакомится со списком абонентов, имеющих задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения.