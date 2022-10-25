Неплательщикам отключили воду

На прошедшей неделе Водоканал ограничил услуги по водоотведению (канализации) четырем неплательщикам, проживающим в многоквартирных домах ул. Петра Алексеева, Ярославского и Федора Попова. Под ограничение могли попасть собственники еще 2 квартир, однако они погасили задолженность в течение 20 дней после получения уведомления. Общая сумма долга по всем шести жилым помещениям составляла 144 912,33 рублей.



Услуги должникам были возобновлены после погашения всей суммы задолженности и оплаты дополнительных расходов по установке и снятию заглушки в размере 3000 рублей.



Ежемесячно АО «Водоканал» рассылает около ста уведомлений о приостановлении услуг. В течение 20 дней абоненты могут погасить задолженность или заключить соглашение о реструктуризации.

Однако практика показывает, что собственники и пользователи жилых помещений не спешат погашать задолженность после получения уведомлений. Это приводит к вынужденному ограничению водоотведения и канализации, а также к дополнительным затратам за снятие заглушки. Данная плата предусмотрена Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ.



В связи с этим Водоканал рекомендует потребителям коммунальных услуг производить оплату в сроки, установленные жилищным законодательством, до 10 числа месяца последующего за расчетным. Также, абоненты могут оформить договор реструктуризации в центрах обслуживания населения АО «Водоканал», расположенных в офисах Сбербанка.



Напомним, что услуги по водоотведению (канализации) могут ограничить по абонентам, которые более 2-х месяцев не оплачивали за потребленные услуги, независимо от суммы долга. Услуги приостанавливаются путем установки заглушки на канализационный выпуск жилого помещения неплательщика.