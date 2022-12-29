Неожиданный сюрприз от полицейского Деда Мороза

Неожиданным сюрпризом для четы Аллагузиных, проживающей в одном из сел Амгинского района с тремя малолетними детьми, стал телефонный звонок сотрудника ГАИ. Мужской голос в трубке попросил приехать одного из родителей в отдел полиции. К счастью, мать семейства как раз находилась в центральном населенном пункте и подъехала в тот же день. Какого же было удивление женщины, когда в отделе полиции ее встретил начальник отделения Госавтоинспекции Амгинского района майор полиции Валерий Тылбыков в сопровождении высокого статного Деда Мороза. Сказочный персонаж и полицейский поздравили женщину с наступающим Новым годом и вручили ей детское автокресло.

Семья была выбрана не просто так. Из всех многодетных семей Амгинского района, имеющих в собственности автомобиль, Аллагузиных приметили, когда отец семейства был остановлен инспекторами ДПС для проверки документов. В салоне автомашины находились трое детей, один ребёнок был без автокресла. Мужчина признался, что покупку третьего удерживающего устройства семья, проживающая на скромной сельской зарплате, вынуждена отложить до лучших дней. «Это самый полезный новогодний подарок для семьи» — отметила женщина и поблагодарила офицеров добрыми тёплыми словами. В канун праздника исполнилась еще одна мечта якутской семьи — отныне в салоне транспортного средства все члены многодетной семьи обеспечены средствами пассивной защиты.