Неожиданный поворот в жизни титулованной спортсменки и красавицы

Успешная спортсменка, тренер по бегу, титулованная красавица стала инвестором в недвижимость и открыла собственное агентство

Читатели SakhaLife знают Марфу ТРОЕВУ (ПАХОМОВУ) как мастера спорта России по лёгкой атлетике, основателя и тренера школы бега «leader run”, основателя бегового сообщества в РС(Я) «Сулус спорт», основателя школы фехтования для детей в Якутске и члена команды ASICS Frontrunner Russia. Вместе мы любовались Марфой, обладательницей титула Мисс Спорт на виртуальном конкурсе красоты республики, в период беременности, когда она продолжала вести активный образ жизни, заниматься спортом и йогой. Сегодня она ответственная мама троих детей. Мы восхищались ею как организатором двух мастер-классов — политика Ирины ХАКАМАДА и стилиста Александра РОГОВА в Якутске. Марфа Троева известна нам как предприниматель. Сегодня мы познакомимся с ней как с инвестором. Причем, инвестором в недвижимость.

— Марфа, расскажите, как вы прошли путь от обычной якутской девушки до серьезного инвестора, работающего на рынке недвижимости за пределами республики и даже страны.

— Честно говоря, ничто не предвещало, что я стану инвестором. Признаться, с детства был барьер, некий страх в отношении денег. Был период, когда с трудом выговаривала само слово «деньги». В то время я искренне полагала, что думать о деньгах – это плохо. Много вкалывала, помогала другим совершенно бескорыстно, без всякой оплаты. И сейчас есть атлеты, с которыми работаю безвозмездно, но это уже другое. Мои родители, а я их очень люблю, далеки от духа предпринимательства. Случалось, что у родителей заканчивались деньги, и дома не было даже продуктов. Я из многодетной семьи.

Но у нас в доме не принято было говорить о деньгах. Отец до сих пор удивляется, что за свои услуги беру от 5 тысяч рублей. Для него это очень много. Даже оплату часа работы в 1 тысячу рублей считает большой суммой. Думаю, вы поняли…

Сейчас я заново выстраиваю отношения с деньгами. Это можно сравнить с тем, как легкоатлет учится чувствовать бег. Процесс мне нравится, есть прогресс. То, чем я занимаюсь, дает ресурсы для дальнейшего развития. Все проекты реализованы с любовью и огромным желанием. Получаю колоссальное удовольствие от процесса, узнаю для себя много нового. Предпринимательство – тоже своего рода спорт. Профессиональный спортсмен или любитель бега, занимаясь любимым делом, изначально не ставит цель заработать деньги. Все приходит со временем, с достижением результатов. Одни скидывают лишние килограммы, другие укрепляют здоровье, третьи улучшают личные результаты в беге и т.д. Для меня бег – это инструмент для развития. Все, что произошло и происходит в моей жизни, благодаря занятию бегом. В жизни случаются и падения, и взлеты. Бег – бесплатный психолог, который продолжает помогать мне более 10-ти лет.

Например, мастер-класс Александра Рогова организовали в период моей подготовки к марафону. Научилась еще больше переключаться от «здесь и сейчас», быстрее восстанавливаться после тренировок. Не нагружала себя лишними мыслями, потому что параллельно занималась организацией большого проекта. Психологически анаэробные тренировки давались легче. Так, в сентябре я выиграла марафон (42 км 195 м) в Норвегии, а мастер-класс прошел в марте. Был полный зал. В соцсетях был настоящий взрыв. Я выкладывала кадры в сторис, просмотры увеличились в 4-5 раз. Получала сообщения от подписчиков, как якутян, так и жителей других регионов, они поздравляли с успешной организацией мероприятия.

— Понятно, что вам пришлось проделать большую работу над собой, заняться личностным саморазвитием для своей финансовой свободы.

— Для воплощения желаний я принимаю ответственность на себя. К сожалению или к счастью, у родителей не было и нет возможности выделить n-ную сумму для моего развития. На билет в Москву в далеком 2009-м также заработала сама. Это был гонорар от участия в Спортивных Играх народов Якутии. На обратный билет денег не хватило, оставалась всего тысяча рублей на карманные расходы, а чтобы остаться мне необходимо было сдать экзамен на «отлично» и получить бюджетное место в магистратуру. Я смогла! Благодарна родителям, что отпустили. Не пытались удержать, поучать. Такие обстоятельства и стали стартовыми на моем пути к развитию.

— Марфа, почему вы занялись инвестициями именно в недвижимость? Ведь есть много других видов инвестиций без лишнего головняка? За недвижимостью надо следить, платить налоги и так далее.

— Потому что, нравится и это про деньги. Смотрю страху прямо в глаза, выстраиваю отношения с деньгами. Инвестируя, расширила мышление. Здорово чувствовать изменения, происходящие внутри тебя и в окружении. Вместе с мышлением меняюсь я и моя жизнь — качество жизни. Со временем поняла, что больше предпочитаю глобальные, жизненно-важные проекты.

Почему решила организовать мастер-класс Ирины Хакамада? Потому что чувствовала, что хочу взяться именно за большой проект, который поможет людям изменить жизнь. Весь полученный багаж опыта помогает сейчас работать с клиентами в сфере недвижимости. Я и сейчас продолжаю расти и развиваться. Считаю, что мы учимся всю жизнь. Психология инвестиции в недвижимость очень похожа на спорт, спортивную деятельность.

Приобретение недвижимости — это про ответственность, про финансовую грамотность и развитие. Ленивый человек не будет думать об инвестициях в целом (инвестиции в себя, в свое здоровье, образование).

Кроме инвестиций в недвижимость, есть другие ниши, откуда идет пассивный доход. Есть желание изменить формат работы тренерской деятельности. Если школа бега, то не в маленьком городе, а онлайн, чтобы помочь бегунам из других городов и стран.

Инвестированные деньги я не вижу, не держу в руках. Они подвижны, работают сами. При желании могу вытащить.

Во-вторых, недвижимость — это про жизнь и мою женскую энергию. Мне интересны темы дизайна интерьеров, ремонт и улучшение (хоумстейджинг, реставрация) квартир, домов. А это все про инвестиции в недвижимость. Осенью по теме хоумстейджинга запускаем проект в Якутске. Следите за новостями в моих аккаунтах в соцсетях. При этом не считаю себя продвинутым блогером, учусь по ходу действа. Это один из пунктов, инструментов для моего развития. Как стала вести блог, научилась лучше выражать свои мысли, подтянула язык. До переезда в Москву с трудом говорила на русском языке.

В-третьих, это интерес и желание. Без них я даже не начала бы что-либо делать. Получая благодарности от клиентов, я все больше вдохновляюсь. Люди меняют жизнь. Каждый выбирает что ближе. Кому-то подходят инвестиции в криптовалюту, ценные бумаги или в валюты.

Так вот, из всех видов инвестиционной деятельности мне больше всего интересны объекты реальных инвестиций: земельные участки, квартиры/апартаменты, дома, поселки, коммерческие здания.

Использую лучший инструмент инвестирования на сегодня – ипотеку.

— В интернете писали, что вы стали риэлтором. Вы стали риэлтором, чтоб инвестировать в недвижимость или наоборот, стали инвестором, поработав риэлтором? ⠀

— Все началось с инвестиции. Я больше практик и считаю себя инвестором. Но так как мы занимаемся продажами, то автоматически становимся риэлторами, агентами по недвижимости. Работаем в Москве, есть партнеры в Дубае, а буквально на днях подписали договор в Индонезии. Это страны и города, в которых я была не просто проездом, а жила по несколько дней, месяцев и лет. Больше работаем оффлайн. Я не могу предлагать клиентам проекты в городах и странах, в которых сама не была и не жила. В Москве живу более 10 лет, снимала квартиры в разных районах столицы, на западе в одно время арендовали с подругой частный дом. В Индонезии в 2019-2020 годах прожила 2 месяца, да и сейчас нахожусь на Бали.

Когда обращаются за помощью, например, выбора района в Москве или Московской области, отталкиваюсь от цели клиента. Иногда надо помочь определиться с целью. Выявляем препятствия, делаю разбор ситуации, составляю пошаговый план действий и стратегию достижения цели. Консультации провожу как онлайн, так и оффлайн.

— Конечно, инвестиции в недвижимость очень надежны. Но насколько они выгодны? Надо сразу вкладывать миллионы рублей. Это для состоятельных людей. А какой выхлоп? ⠀

— Для меня – да, выгодны. Когда-то покупала биткоины, но, к сожалению, не зашло. В любой инвестиции есть риск. Это надо понимать и принимать.

Я начинала «с нуля», не было большой суммы — миллион рублей и больше. Первые шаги делала, максимально используя все инструменты господдержки. В Якутске купила квартиру без первоначального взноса. До сих пор у нашей семьи нет квартиры в Якутске. Когда приезжаю в родной город, приходится снимать квартиру или останавливаться у родственников. Мама живет в деревне. Поэтому принципиально купила квартиру в Якутске. Планирую сдавать. Ключи получаю вот уже к новому году, в декабре.

При инвестициях в недвижимость важно учитывать срок ввода дома в эксплуатацию. Чем меньше срок ввода, тем лучше. НО! У меня есть один особенный проект — небоскреб с вводом в 2025 году.

Приобретение недвижимости – это большая психологическая работа. Не каждый человек способен позволить себе, можно сказать, эту роскошь и ответственность. У некоторых сертификат маткапитала лежит, пылится несколько лет. Есть желание и возможности использовать, но не могут. Есть некий барьер, страх. Также, имея наличные деньги в сумме 4-5 миллионов рублей, не могут принять решение начать инвестировать.

Если рассказать про свои первые проекты, то это была студия в Московской области. На первоначальный взнос я оформила кредитную карту в Тинькофф (моя первая кредитная карта) на сумму 299 тысяч рублей. Первоначальный взнос за студию составил 270 тысяч рублей – это были 10% от общей суммы. А на 2-комнатную квартиру использовала материнский капитал, плюс господдержку на погашение ипотеки многодетным семьям — 450 тысяч рублей.

Сейчас нет таких цен и условий. Но есть другие варианты. Для инвестирования важна способность быстро принимать решения. Быть оперативным и решительным. За полтора года цены поднялись в 2-2,5 раза. За этот период я не смогла бы чистыми заработать более 2 млн. руб. Если б даже сделала вложение в тренерскую деятельность, не факт, что смогла бы поднять эту сумму.

Пока человек думает, многое меняется, поднимаются цены.

Получается, первые шаги я начала делать, имея 270 тысяч рублей. Взяла в кредит и закрыла в течение 6 месяцев. Ежемесячный платеж был 10 тысяч рублей.

Сейчас ситуация на рынке недвижимости изменилась. Развивается загородная жизнь. И отсюда новый тренд.

https://www.youtube.com/shorts/b9AN0iMB-Es

— Какую недвижимость вы сейчас предлагаете, как инвестицию? ⠀

— В Московской области, на Новорижском шоссе есть отличный инвестиционный проект, в который можно зайти, используя льготную или семейную ипотеку. Участок с забором и с домом «под ключ» стоит от 5 млн. 400 тысяч рублей! И это в престижном районе Москвы/Московской области – в Новой Риге! У меня в соцсети есть запись прямого эфира с управляющим партнером Homgart Development, где мы подробно рассказываем о проекте, отвечаем на всевозможные вопросы клиентов.

Для тех, кто интересуется заграничной недвижимостью, есть два проекта в разных странах: в ОАЭ (в Дубае) и в Индонезии! Цены ниже, чем в Москве и даже в Якутске. В Дубае можно купить студию с мебелью и техникой за 120 тысяч $, а на Бали есть отличный комплекс апартаментов для жизни и инвестиции (премиум-класса!), с жилой площадью 48 кв.м. (2- комнатная квартира в России!) с умным домом, мебелью и техникой за 11 млн. руб.! Это уникальный проект в Индонезии. Следите за новостями у меня в соцсетях.

А сегодня приглашаю читателей на вебинар по инвестиционным проектам в Индонезии (Чангу). Вебинар состоится в субботу, 20 августа в 19 часов по якутскому времени и в 13 часов по Москве. Есть апартаменты и виллы. Цены ниже, чем в Москве и даже в Якутске!

Заявки отправляйте на номер +7(909) 928-38-81 (whatsap, telegram). Пишете свое имя и номер телефона. В день эфира всем отправим ссылки в zoom.

— Разве это реальная цена для Москвы – дом с участком за 5,4 млн. руб.?

— Да, на рынке недвижимости нет таких цен, да еще в самом лучшем районе Москвы, Московской области – на Западе, где живут люди, занимающие руководящие позиции, бизнесмены и известные личности. Новая Рига — эта вторая Рублевка. Пляж будет на Истринском водохранилище. В районе есть поселки, где дома стоят от 150 млн. руб. Понимаете?

Предлагая инвестиционные проекты, вначале проверяю застройщиков. Например, Homgart Development построил более 5000 объектов, а «Good-zem» имеет восемь поселков в разных районах Москвы и Московской области. Оба на рынке недвижимости работают более 10 лет.

У меня с ними эксклюзивный договор на нашу республику. Так что, у кого есть желание начать инвестировать или приобрести участок, участок с домом, можете обратиться напрямую к нам. С радостью поможем определиться с целью или выбрать проект. Есть агенты в Якутске.

Инвесторы покупают по 2-3 объекта. Знают, что район престижный и цены поднимутся. Нашими соседями являются элитные коттеджные поселки, где сотка участка стоит от 800 тыс. руб.

Цена от 5 млн. 400 тыс. рублей да, реальная. Еще раз повторяю, это 100% инвестиционный проект. Поселок только строится, как только осенью появится КПП, цены постепенно начнутся подниматься. Почему такая цена? Потому что застройщик строит не один дом, а в первой очереди, например, продали 40 домов. Опт. Такие же дома во второй очереди. Осталось немного вариантов. Кто хочет вложиться, успевайте. Если есть наличные от 800 тыс. руб., пусть работают в недвижимости. Учитывая льготную и семейную ипотеку, ежемесячный платеж составит примерно 25-33 тр. Сумма зависит от условий и ситуаций каждого человека. Также будет третья очередь, но цены будут другие.

— Если у человека нет лишних миллионов, но есть желание инвестировать в твёрдый актив?

— Чтобы начать инвестировать, важно иметь первоначальный взнос на ипотеку или наличные от 300 тысяч рублей. Можно начать с приобретения земельного участка. На Новорижском шоссе можно купить 6 соток за 1 млн. 300 тысяч рублей. И это можно взять в кредит. Ипотека для меня как пинок на дальнейшие действия. Это игра взрослых людей. Кстати, ипотека есть в игре «Монополия».

Важно понимать, что инвестируя, вы даете возможность деньгам работать. Вы ими только рулите, а деньги каждый день работают сами.

Больше получаю и с радостью отдаю энергию, время в недвижимость. Это про реальные инвестиции, то есть получаю ключи от квартиры или дома, захожу туда, трогаю, чувствую атмосферу, энергию. Далее живу на какое-то время, сдаю или продаю. Такой вариант мне больше нравится.

— Если человек хочет инвестировать в недвижимость в Москве, Дубае или Индонезии, как ему с вами связаться и сколько стоят ваши услуги?

— Начнем с консультации офлайн или онлайн. Они бывают как бесплатными, так и платными.

1) постановка/выбор цели инвестирования

2) Разбор ситуации клиента

3) Выявление препятствий

4) выбор проекта

5) пошаговый план действий, стратегия достижения цели.

Стоимость такой конкретной консультации – 8 тысяч рублей. Инвестиционное предложение – в зависимости от целей и возможностей клиента. Предложения есть, я с радостью помогу сделать первые шаги. Хочу, чтобы инвесторов в Якутии стало как можно больше. Только инвестиции – легальный путь к финансовой свободе.

Связаться со мной можно + 7(909) 928-38-81 (whatsapp, telegram)

20 августа, в субботу приглашаю на вебинар по проектам Индонезии (Чангу) для жизни и инвестиции. В нем примут участие представители застройщика. Это главный проект 2022 г. на Бали.

Есть апартаменты и виллы. Цены ниже, чем в Москве и даже в Якутске!

Заявки отправьте на номер +7(909) 928-38-81 (whatsap, telegram). Пишете свое имя и номер телефона. В день эфира всем отправим ссылки в zoom.

Мой телеграм-канал: https://t.me/mmarfatroeva

До встречи на вебинаре, будущие инвесторы! И пусть деньги работают на вас, а не вы на деньги!