Неожиданный поворот на выборах в Мегино-Кангаласском улусе

В сентябре предстоят выборы главы Мегино-Кангаласского улуса. На кресло главы претендуют два основных кандидата – первый заместитель главы улуса Семен ПОТАПОВ и глава села Майя Дмитрий ТИХОНОВ.

Надо полагать, будут задействованы административный ресурс улусной администрации и администрации улусного центра. Кого из них поддержит республиканская власть? Оба они единороссы. Пока вопрос остается открытым… Многое будет зависеть от результатов праймериз. А результаты, в свою очередь, от особенностей проведения внутрипартийного голосования.

Конечно же, основное значение имеет личность кандидата. Насколько он будет убедительным, харизматичным, сможет расположить к себе людей.

Со вчерашнего дня по мессенджеру WhatsApp стремительно распространяется видео, на котором добрая половина глав наслегов Мегино-Кангаласского района высказывается в поддержку Дмитрия Тихонова на грядущих выборах. И это довольно неожиданно.

Ведь Семен Потапов считается официальным преемником действующего главы улуса Николая СТАРОСТИНА. А главы наслегов, формально независимые, на практике обычно прислушиваются к главам улусов, у которых есть инструменты воздействия на наслеги. Конечно же, главы наслегов предполагали, что будет оказано определенное давление, тем не менее, выразили свою позицию.

Официально выборная кампания еще не стартовала. Доселе еще не высказалась оставшаяся часть глав наслегов, руководители предприятий района, другие лидеры мнений.

Май на дворе, но уже сейчас ясно, что осень в Мегино-Кангаласском улусе ожидается жаркой, с конкурентной борьбой на выборах главы.