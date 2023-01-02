02.01.2023
16:17
349
Общество
Неожиданный новогодний гость
🎄Первым гостем семьи Гаврильевых из села Амга в наступившем году стала косуля 😍 Утром во дворе их ждал вот такой сюрприз.
Фото: видео - @amma_olo5o
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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