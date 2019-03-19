Неожиданный грабеж в столичном магазине

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники группы задержания Якутского ОВО Росгвардии получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из магазинов по улице К. Цеткин.

К прибывшим на место происшествия росгвардейцам обратилась продавец торговой точки и пояснила, что несколько минут назад одна из покупательниц взяла с витрины несколько флаконов бытовой химии и скрылась в неизвестном направлении.

Сотрудники группы задержания уточнили приметы злоумышленницы. В результате обследования близлежащей территории и розыскных мероприятий подозреваемая была задержана на улице Пекарская. Задержанная – 49-летняя жительница Якутска доставлена в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж».