02.03.2020
20:11
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Политика

Неожиданные итоги первых выборов 2020 года в Мирнинском районе

В первый день весны – 1 марта состоялись выборы депутатов наслежного Совета МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района.

Ранее наслежный совет депутатов состоял из 7 человек. В течение срока полномочий на основании личных заявлений из Совета выбыли три депутата. Кворум не мог быть состоявшимся, и в прошлом году судом было установлено о роспуске депутатского корпуса. Целый год наслег оставался без представительного органа, и вот, наконец, состоялись досрочные выборы.

Количество мандатов на этот раз увеличено до 15. Были зарегистрированы 32 кандидата. Из них Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» представляли 12 кандидатов, 3 – КПРФ, остальные 17 – самовыдвиженцы. В Тас-Юряхе всего 422 избирателя, путем арифметических расчетов, выходит на 13 человек – один кандидат.

«Сказать, что наслег в эти дни жил выборами – ничего не сказать. Жители очень активно баллотировались в депутаты наслежного Совета, зная всю ответственность перед избирателями, понимая, что от их работы зависит социально-экономическое развитие села. Количество мандатов увеличено для достижения более эффективной работы депутатских комиссий, депутатского корпуса, — поделилась Зоя Данилова, глава МО «Ботуобуйинский наслег», — благодарна нашим тасюряхцам за высокую политическую активность. Явка избирателей составила 60,43%».

По итогам голосования 8 кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избраны в представительный орган, остальные 7 мандатов получили самовыдвиженцы.

«Это была одна из знаковых избирательных кампаний в наступившем году. Победа представителей «ЕДИНОЙ РОССИИИ» — доказательство доверия, оказанного жителями Ботуобинского наслега претендентам, и высокого авторитета Партии в селе. Благодарю Мирнинское местное отделение Партии за чёткую и слаженную работу во время избирательной кампании», — поздравил с победой Владимир Аммосов, Руководитель исполкома ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кто прошел в депутаты наслежного Совета МО «Ботуобуйинский наслег»:

  1. Адамов Прокопий Сергеевич – кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
  2. Бравина Индира Семеновна – самовыдвижение
  3. Васильев Василий Васильевич – кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
  4. Васильева Екатерина Михайловна – кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
  5. Габышев Мирон Константинович – кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
  6. Данилов Анатолий Николаевич – самовыдвижение
  7. Данилов Никита Валерьевич – кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
  8. Евдокаров Анатолий Егорович – кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
  9. Иванов Василий Яковлевич – кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
  10. Максимова Антонина Васильевна – самовыдвижение
  11. Петров Александр Алексеевич – самовыдвижение
  12. Петрова Екатерина Январьевна – самовыдвижение
  13. Саввинов Игнатий Игнатьевич – самовыдвижение
  14. Саввинова Марина Игнатьевна – кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
  15. Симонова Эмилия Семеновна – самовыдвижение
Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба ЯРО ЕР.
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