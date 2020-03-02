Неожиданные итоги первых выборов 2020 года в Мирнинском районе
В первый день весны – 1 марта состоялись выборы депутатов наслежного Совета МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района.
Ранее наслежный совет депутатов состоял из 7 человек. В течение срока полномочий на основании личных заявлений из Совета выбыли три депутата. Кворум не мог быть состоявшимся, и в прошлом году судом было установлено о роспуске депутатского корпуса. Целый год наслег оставался без представительного органа, и вот, наконец, состоялись досрочные выборы.
Количество мандатов на этот раз увеличено до 15. Были зарегистрированы 32 кандидата. Из них Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» представляли 12 кандидатов, 3 – КПРФ, остальные 17 – самовыдвиженцы. В Тас-Юряхе всего 422 избирателя, путем арифметических расчетов, выходит на 13 человек – один кандидат.
«Сказать, что наслег в эти дни жил выборами – ничего не сказать. Жители очень активно баллотировались в депутаты наслежного Совета, зная всю ответственность перед избирателями, понимая, что от их работы зависит социально-экономическое развитие села. Количество мандатов увеличено для достижения более эффективной работы депутатских комиссий, депутатского корпуса, — поделилась Зоя Данилова, глава МО «Ботуобуйинский наслег», — благодарна нашим тасюряхцам за высокую политическую активность. Явка избирателей составила 60,43%».
По итогам голосования 8 кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избраны в представительный орган, остальные 7 мандатов получили самовыдвиженцы.
«Это была одна из знаковых избирательных кампаний в наступившем году. Победа представителей «ЕДИНОЙ РОССИИИ» — доказательство доверия, оказанного жителями Ботуобинского наслега претендентам, и высокого авторитета Партии в селе. Благодарю Мирнинское местное отделение Партии за чёткую и слаженную работу во время избирательной кампании», — поздравил с победой Владимир Аммосов, Руководитель исполкома ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Кто прошел в депутаты наслежного Совета МО «Ботуобуйинский наслег»:
- Адамов Прокопий Сергеевич – кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
- Бравина Индира Семеновна – самовыдвижение
- Васильев Василий Васильевич – кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
- Васильева Екатерина Михайловна – кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
- Габышев Мирон Константинович – кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
- Данилов Анатолий Николаевич – самовыдвижение
- Данилов Никита Валерьевич – кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
- Евдокаров Анатолий Егорович – кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
- Иванов Василий Яковлевич – кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
- Максимова Антонина Васильевна – самовыдвижение
- Петров Александр Алексеевич – самовыдвижение
- Петрова Екатерина Январьевна – самовыдвижение
- Саввинов Игнатий Игнатьевич – самовыдвижение
- Саввинова Марина Игнатьевна – кандидат от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
- Симонова Эмилия Семеновна – самовыдвижение
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