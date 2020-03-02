Неожиданные итоги первых выборов 2020 года в Мирнинском районе

В первый день весны – 1 марта состоялись выборы депутатов наслежного Совета МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района.

Ранее наслежный совет депутатов состоял из 7 человек. В течение срока полномочий на основании личных заявлений из Совета выбыли три депутата. Кворум не мог быть состоявшимся, и в прошлом году судом было установлено о роспуске депутатского корпуса. Целый год наслег оставался без представительного органа, и вот, наконец, состоялись досрочные выборы.

Количество мандатов на этот раз увеличено до 15. Были зарегистрированы 32 кандидата. Из них Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» представляли 12 кандидатов, 3 – КПРФ, остальные 17 – самовыдвиженцы. В Тас-Юряхе всего 422 избирателя, путем арифметических расчетов, выходит на 13 человек – один кандидат.

«Сказать, что наслег в эти дни жил выборами – ничего не сказать. Жители очень активно баллотировались в депутаты наслежного Совета, зная всю ответственность перед избирателями, понимая, что от их работы зависит социально-экономическое развитие села. Количество мандатов увеличено для достижения более эффективной работы депутатских комиссий, депутатского корпуса, — поделилась Зоя Данилова, глава МО «Ботуобуйинский наслег», — благодарна нашим тасюряхцам за высокую политическую активность. Явка избирателей составила 60,43%».

По итогам голосования 8 кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избраны в представительный орган, остальные 7 мандатов получили самовыдвиженцы.

«Это была одна из знаковых избирательных кампаний в наступившем году. Победа представителей «ЕДИНОЙ РОССИИИ» — доказательство доверия, оказанного жителями Ботуобинского наслега претендентам, и высокого авторитета Партии в селе. Благодарю Мирнинское местное отделение Партии за чёткую и слаженную работу во время избирательной кампании», — поздравил с победой Владимир Аммосов, Руководитель исполкома ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кто прошел в депутаты наслежного Совета МО «Ботуобуйинский наслег»: