Неожиданное заявление звезды спорта

Якутянка Алена Дмитриева в составе сборной команды России триумфально выступила на чемпионате Европы по волейболу сидя. Турнир проходил в турецком городе Кемер. Победа в континентальном чемпионате стала для нашей спортсменки третьей в ее спортивной карьере.

Алена Дмитриева сообщила «Спорт Якутии» @sportyakutia.ru, что золотой чемпионат Европы в Турции стал для нее последним большим стартом в составе сборной России.

Алена Дмитриева — заслуженный мастер спорта, 3-хкратная чемпионка Европы, чемпионка мира, чемпионка России, участница Паралимпийских игр в Токио.