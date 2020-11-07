Неожиданное счастье любителя азартных игр

В дежурную часть ОМВД России по Вилюйскому району обратился мужчина с заявлением о краже 53 500 рублей с банковской карты. Также заявитель пояснил, что накануне у него был похищен сотовый телефон с подключенной услугой «Мобильный банк».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый за кражу 30-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый купил с рук сотовый телефон, который оказался похищенным смартфоном потерпевшего. Позже, обнаружив в телефоне сим-карту, к которой подключена услуга «Мобильный банк», он воспользовался этим и сделал перевод с чужого банковского счёта на сумму 53 500 рублей. По словам подозреваемого, похищенные денежные средства он потратил на азартные онлайн-игры.

Подозреваемый в краже сотового телефона также был установлен. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.