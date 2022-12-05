Неожиданное ДТП на реке Лене

В Якутске произошло столкновение машины и судна на воздушной подушке на реке Лене. В соцсетях распространяется фото необычного ДТП, где автомашина Toyota Ipsum столкнулась с судном на воздушной подушке на реке Лене. Как уточнил руководитель компании «ЛенаВодСервис» Борис Строев, авария произошла с судами предприятия «Лена-Транс». По его данным, в столкновении пострадала женщина-пассажир.

Фото: соцсети Источник: тгк КП-Якутия

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