05.12.2022
18:14
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Происшествия

Неожиданное ДТП на реке Лене

В Якутске произошло столкновение машины и судна на воздушной подушке на реке Лене.

В соцсетях распространяется фото необычного ДТП, где автомашина Toyota Ipsum столкнулась с судном на воздушной подушке на реке Лене.

Как уточнил руководитель компании «ЛенаВодСервис» Борис Строев, авария произошла с судами предприятия «Лена-Транс».

По его данным, в столкновении пострадала женщина-пассажир.

Фото: соцсети
Источник: тгк КП-Якутия

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