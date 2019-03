Неожиданная помощь

View this post on Instagram

Доброе дело 🤗 . Источник @timolga54 На улице запахло настоящей весной!… Сегодня всего -2° , такое резкое потепление к чему, как вы думаете?…🤔 💚А ко мне в преддверии праздника пришли ребята-волонтёры, накололи дрова, сложили в поленницу — насчёт качества не могу сказать ничего, в прошлом году всё упало, пришлось заново поднимать😂😄, но то, что сделали, это уже хорошо. Спасибо, ребятки, делаете хорошее дело👍😍 💚Всем предпраздничного настроения!!!🌷🌷🌷😄🤗 . . . . #волонтёры #весна #марттёплый #веснавякутии #веснавдеревне #весенниехлопоты . #sakhalife #Якутия #добро