Неожиданная победа

27 марта семья заместителя генерального директора Акционерной компании «Железные дороги Якутии» по стратегическому развитию Алексея Местникова приняла участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Мероприятие проходило в этом году в 39-й раз в городе Якутске в местности «Зеленый луг».

Алексей вместе со своими детьми Любой, ученицей 6 класса и сыном Эриком, учеником 7 класса национальной гимназии «Айыы кыhата» г. Якутска стартовали в забеге среди семейных команд «Спортивная семья». Пробежав дистанцию в 1 км они финишировали первыми, став победителями «Лыжни России».

На церемонии награждения им вручили медаль, почетную грамоту и Кубок «Лыжни России».

Следует отметить, что семья Местниковых является спортивной семьей и всегда принимает активное участие в корпоративной спартакиаде среди трудовых коллективов АО «АК «ЖДЯ». Они в прошлом году переехали из Алдана в город Якутск. Люба и Эрик занимались лыжным спортом в Центре подготовки лыжников в городе Алдане (Лыжная база для подготовки детей «Снежинка»). Люба имеет 2 взрослый спортивный разряд, а у Эрика 1 юношеский спортивный разряд.

«Мы попали на старты «Лыжни России» случайно. Просто захотели в субботу побегать на лыжах. Пришли на Зеленый луг и тут узнали, что стартует «Лыжня России» и решили принять участие. Получилось, что без подготовки — на старт. Дети сразу рванули вперед, мне пришлось их догонять и вот так мы стали победителями. Очень рад, что попали на такое мероприятие. Участвуем в «Лыжне России» первый раз. Когда жили в Алдане постоянно бегали на лыжах. В этом виде спорта всей семьей принимали участие в спартакиаде ЖДЯ. Эмоции, конечно, зашкаливают, получили отличный заряд бодрости. Вообще мои дети ведут очень активную жизнь – Люба ходит в танцевальный кружок “Завод” в группу для начинающих, в Доме музыкантов занимается вокалом и фортепиано, Эрик занимается кроссфитом, а также в Доме музыкантов игере на гитаре, состоит в оркестре народных инструментов Дворца детского творчества. Думаю, совместные занятия спортом с детьми очень полезны и такие соревнования являются для них дополнительным спортивным опытом, который поможет им впредь добиваться новых успехов», — поделился впечатлениями Алексей Местников.

Коллектив Акционерной компании «Железные дороги Якутии» поздравляет семью Местниковых с яркой победой и желает новых спортивных достижений.