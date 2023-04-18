Неожиданная находка в сейфе отца

Прокуратурой Хангаласского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу за незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию.

Прокуратурой Хангаласского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию).

Судом установлено, что в мае 1998 года подсудимый открыл сейф, принадлежавший его умершему отцу, в котором нашел бумажную упаковку с патронами калибра в количестве 52 штук. Осознавая, что хранение боеприпасов к огнестрельному оружию возможно только при наличии соответствующего разрешения, подсудимый решил умышленно хранить их в сейфе для дальнейшего личного использования.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом позиции государственного обвинителя признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, и с учетом наличия смягчающих обстоятельств назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца с установлением ограничений не выезжать за пределы территории г. Покровска, не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.