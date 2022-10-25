Неосторожный водитель совершил наезд на ЛЭП и повредил подстанцию

Водитель грузовой техники сбил опору ЛЭП и повредил подстанцию, оставив жителей Покровского тракта без электроснабжения

Энергетики Центрального РЭС Центральных электрических сетей восстановили электроснабжение жителей Покровского тракта, прерванное в результате наезда на опору воздушной линии 10 кВ с одноименным названием и трансформаторную подстанцию.

В понедельник, 25 октября в 23:06 водитель большегрузной техники совершил наезд на опору линии «Хатассы», питающуюся с подстанции 110 кВ «Птицефабрика» и рядом стоящую КТП «Тускул-3». В результате под ограничение попало более 1 600 жителей, проживающих в частном секторе по Покровскому тракту на 10-12 километрах.

Бригада Службы воздушных линий распределительных сетей Центрального РЭС в составе мастера, четырех электромонтеров и трёх водителей на специализированной технике ночью произвели пасынкование поврежденной опоры ВЛ и в 04:50 запитали всех потребителей в полном объёме.

Стоит отметить, что за короткий промежуток времени это уже третий случай повреждения сетевого хозяйства в районе села Хатассы. Водители специализированной техники, задействованной на благоустройстве дорог в населённом пункте, избегая все правила энергобезопасности вблизи охранных зон воздушных линий, продолжают повреждать опоры, провода и энергоустановки.

Напомним, что в охранных зонах нужно быть максимально внимательным и осторожным, также без согласования сетевой организации запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, а также повлечь экологический ущерб и стать причиной пожаров.