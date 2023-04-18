Неосторожный водитель оставил без света часть жителей села Бердигестях
Неосторожный водитель спецтехники оставил без электроснабжения часть жителей села Бердигестях Горного района.
Электросетевое хозяйство Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» продолжает страдать от стороннего воздействия.
В понедельник, 17 апреля в 20:42 по вине неустановленного водителя произошло отключение воздушной линии 0,4 кВ «Л-Строительная» с ТП «Мясмолпром».
Бригада Бердигестяхского РЭС незамедлительно выехала на осмотр, в ходе которого выявила обрыв двух фазных проводов на линии. Также в охранной зоне ВЛ были обнаружены следы работы спецтехники при строительстве частного дома, которые и стали причиной технологического нарушения из-за приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям ЛЭП. В ограничении оставались треть жителей села Бердигестях.
О происшествии сообщено в правоохранительные органы, которые занимаются установлением виновного лица.
Бригада энергетиков в составе 6 человек устранили повреждение и в 22:42 восстановили электроснабжение потребителей в полном объеме.
Энергетики напоминают жителям республики, руководителям организаций и предприятий о необходимости строго соблюдать правила электробезопасности при проведении работ в охранной зоне линий электропередачи, о внимательном и осторожном управлении автотранспортными средствами вблизи энергообъектов.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий