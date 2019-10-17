Неосторожность при курении стала причиной пожара

Вчера, около семи часов вечера, на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании квартиры в пятиэтажном жилом доме в пос. Зырянка Верхнеколымского района. Причиной пожара стала неосторожность при курении. Погибших и пострадавших нет.

В считанные минуты пожарные прибыли на место, однако было установлено, что соседи с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание до прибытия огнеборцев. Прибывшие пожарные эвакуировали из задымленной квартиры мужчину и передали его работникам скорой медицинской помощи, а также извлекли тлеющие спальные принадлежности на улицу. В результате пожара огнем поврежден матрац на площади 1 кв.м.

«В ходе дознания установлено, что мужчина 1987 г.р., курил лежа в постели, впоследствии уснул с непотушенной сигаретой, это привело к пожару. Позднее нам стало известно, что по результатам медицинского освидетельствования, виновник пожара находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», – сообщил начальник отделения надзорной деятельности по Верхнеколымскому району майор вн. сл. Павел Ребров.

Добавим, что с начала текущего года на территории Республики Саха (Якутия) зафиксировано более 340 пожаров из-за неосторожности при курении, при которых погибло 11 человек.

Сотрудники МЧС России напоминают жителям быть внимательными и осторожными при обращении с огнем. Небрежно брошенная спичка, не затушенная сигарета, будь то дома или в сарае, на лоджии или балконе, на даче или в лесу – все это может обернуться большой бедой.

Крайне опасно курить лежа в постели, особенно в нетрезвом состоянии. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности, отсюда и возгорание. Как правило, в этом случае курильщик получает сильнейшие ожоги или погибает, отравившись ядовитым дымом. И таких случаев немало.

Спасатели обращают внимание курильщиков, что в случае с пожарной безопасностью, КУРЕНИЕ УБИВАЕТ человека в прямом смысле слова.

Помните, соблюдение вышеуказанных правил – это гарантия Вашей безопасности. Берегите себя и своих близких!

Если же пожар возник, нужно немедленно сообщить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону – «101».