Неосторожность при курении стала причиной пожара в многоквартирном доме в Якутске.

Огонь вспыхнул вечером 8 января в пятиэтажном доме по улице Билибина

Неосторожность при курении стала причиной пожара в многоквартирном жилом доме в Якутске. В результате возгорания повреждена площадь в 20 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Огонь вспыхнул вечером 8 января в пятиэтажном доме по улице Билибина. Сообщение об этом поступило в пожарную службу в 19:01. Пожарные прибыли на место происшествия через три минуты, к этому моменту из окна был виден огонь.

Из дома эвакуированы 20 человек, в том числе шесть детей. О пострадавших информации нет.

На ликвидацию пожара привлекались 16 человек личного состава и четыре единицы техники. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.