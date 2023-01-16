Неординарный случай на сцене — певица «застряла»😁

Курьезный случай с певицей Никой. Уже второй раз. Во время концерта в Павловске у звезды якутской эстрады Ники случился казус — каблук застрял меж досок пола. Но певица не растерялась, сняла туфлю и продолжила зажигать на сцене. И зал поддерживал!

В комментариях отметили, что такой случай был показан в якутском фильме «Давлят» Клима Федорова. Как рассказала Ника, этот сюжетный момент был основан на ее аналогичной истории, которая случилась в Таттинском улусе почти двадцать лет назад. Тогда у нее тоже застрял каблук меж досок, а Клим Федоров помогал ей вытащить туфлю.

Вот так зациклилась эта история.

@yakutia_kp