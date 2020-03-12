Неординарная сессия Ил Тумэна, от которой ждали «одобрямс»

Сегодня по стране началась череда одобрений региональными парламентами пакетов поправок в Конституцию РФ. В якутском парламенте «за» проголосовали 49 человек, «против» – 1 человек, 13 воздержались.

Вот и в Якутске была назначена ХIV внеочередная сессия Ил Тумэна с единственным вопросом на повестке дня. Накануне в соцсетях были опубликованы удивленные посты: для чего заседать, если Госдума все уже приняла? Однако не все так просто. Во-первых, есть депутаты, у которых некоторые поправки вызывают сомнения и вопросы. Во-вторых, рычаги еще есть, например, обращение в Конституционный суд РФ.

Итак, на сессию прибыл, как раньше говорили, весь «партийно-хозяйственный актив»: глава Якутии, председатель правительства, его замы, председатель Конституционного суда республики (орган, судя по поправкам в Основной закон страны, скоро будет закрыт), прокурор республики и другие.

С основным докладом выступил председатель постоянного комитета по государственному строительству и законодательству Алексей ЕРЕМЕЕВ. Он сообщил, что вносятся изменения в 39 статей Конституции РФ, и дополнительно вводится 5 новых статьей. Также он рассказал о сути изменений.

Далее состоялись выступления представителей фракций политических партий. Заместитель председателя Ил Тумэна Виктор ГУБАРЕВ выступил от имени фракции КПРФ. Он отметил, что изменения назрели давно, а фракция коммунистов в Госдуме давно вносила поправки о прогрессивной шкале подоходного налога, о национализации недровых богатств, но в этом было отказано.

Оригинальным было выступление лидера фракции ЛДПР Гаврила ПАРАХИНА. Он вышел на трибуну и заявил: «Почему у вас грустные лица?! Сегодня праздник!» Сразу вспомнился студент из фильма Гайдая, который говорил: «Профессор, учеба для меня всегда праздник!» Далее было еще интереснее – народный депутат продолжил: «Спасибо за это Владимиру Вольфовичу!» И после небольшой паузы добавил: «За то, что я участвую в этом шикарном процессе!»

В конце Гаврил ПАРАХИН заключил: «Наша любимая республика не пострадает от этого закона».

Не менее интересным было выступление лидера фракции СР Юрия ГРИГОРЬЕВА. Он отметил, что его партия поддержала поправки президента России, но «битва за социальное самочувствие наших граждан только начинается». Народный депутат отметил, что больше всего споров о поправке в 68 статью Конституции. Как известно, фракция поддержала Михаила ЭВЕРСТОВА и его решение направить предложение по изменению поправки, в которой ввели понятие «языка государствообразующего народа» в Конституционный суд РФ.

Как известно, свои сомнения по поводу некоторых поправок высказал спикер Ил Тумэна Петр ГОГОЛЕВ. Чтобы не было разночтений, приведем полностью информацию пресс-службы Госсобрания РС(Я), в которой отражена практически вся речь депутата:

«В своем выступлении Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев отметил, что подготовил ряд предложений, но после обсуждения на расширенном заседании комитета Ил Тумэна по государственному строительству и законодательству, посоветовавшись с депутатами и старшими коллегами по профессии, не стал вносить эти предложения. Петр Васильевич подчеркнул, что он выражает свою точку зрения, как спикер Ил Тумэн, доктор юридических наук по конституционному праву, профессор юридического факультета СВФУ.

Петр Васильевич отметил, что в целом поддерживает изменения в Конституцию РФ. Вместе с тем, он заявил, что должен высказать свое профессиональное мнение по некоторым позициям, которые вызывают его личное беспокойство.

«23 января Государственная Дума приняла проект закона в первом чтении и направила субъектам законодательной инициативы, установила срок внесения поправок. Вместе с тем, не были включены в данный перечень законодательные (представительные) органы субъектов Федерации. Таким образом, Ил Тумэн был исключен из официальной процедуры рассмотрения инициатив. Но народные депутаты РС(Я) внесли свои поправки через рабочую группу и депутатов Государственной Думы. Так, статья 69 Конституции дополнена положениями по смыслу и содержанию, охватывающими важную часть поправки народных депутатов», – отметил Петр Гоголев.

Спикер отметил, что в Якутии бурно обсуждались и обсуждаются поправки, поднимаются вопросы государственных языков, обновления механизма разделения властей, воздействия государства на местное самоуправление, назначения прокуроров субъектов РФ.

Петр Гоголев высказал свои сомнения по поводу поправки о создании федеральных территорий и организации публичной власти на этих территориях согласно федеральным законом.

«Это не новая идея. В 1990 году конституционная комиссия первого съезда народных депутатов РСФСР подготовила и опубликовала для обсуждения первый проект новой Конституции. Именно в этом проекте одна из статей гласила: «Федеральные территории подчиняются непосредственно РФ. РФ заботиться о развитии федеральных территорий. Федеральные территории пользуются правом самоуправления в рамках закона». В условиях 90-х годов лидерам субъектов удалось изменить проект способный радикально пересмотреть федеративное устройство России. Сегодня аналогичный вызов вновь в конституционной повестке», — сказал Петр Васильевич.

Спикер Ил Тумэна выразил беспокойство по поводу появления возможности создания федеральных территорий на любом участке страны, то есть нового уровня органов власти общей компетенции либо даже органов государственной власти с пересмотром полномочий субъектов федерации с фундаментальным пересмотром бюджетного и налогового законодательства.

Вторым вопросом, на который обратил внимание Петр Гоголев, является то, что в обновленной Конституции «забыты конституционные уставные суды субъектов РФ». Поправка гласит, что судебную систему РФ составляет Конституционный суд, Верховный суд, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов РФ. Народный депутат считает, что закон по сути упраздняет конституционные (уставные) суды субъектов федерации.

«Суд – это орган юрисдикции, основополагающий атрибут государства, каковым Республика Саха (Якутия) является в силу статьи 5 Конституции РФ. В постановлении Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 года по делу о толковании статьи 136 Конституции РФ закреплена правовая позиция. Она гласит, что при внесении поправок в 3 и 8 Главы Конституции РФ должно быть соблюдено положение статьи 134 Конституции РФ, устанавливающий круг субъектов, обладающих правом внесения предложений о поправках в Конституции», — сказал народный депутат.

По словам Петра Гоголева, здесь нет ни одной оговорки, исключения из правил, что отдельно взятый член Совет Федерации или депутат Госдумы может подменить собой группу численностью не менее 1/5 членов Совета Федерации или депутатов Госдумы РФ.

Спикер также сообщил, что после утверждения поправок он направит свое обращение в Конституционный суд РФ», — сообщает пресс-служба Ил Тумэна.

Айсен Николаев в своем выступлении твердо выдержал «генеральную линию» и произнес все необходимые слова об «укреплении государства» и «всенародном голосовании» и, в частности, сказал, что «очень важная новелла касается того, что впервые будет закреплено Конституцией сохранение и гарантия государством культурного, языкового многообразия многонационального союза равноправных народов».

Как отметили наблюдатели, «заглядывая в будущее», глава Якутии предложил подумать об изменениях в Конституцию РС (Я). Это он сказал, говоря о такой новации, как дополнение в статью 67: «Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения». Ил Дархан отметил, что у нас в республике в этом направлении ведется большая работа, и стоит задуматься об аналогичной и других поправках.

Как видим, всеобщего «одобрямс» не вышло, хотя этого многие ожидали. SakhaLife известно, что прямо перед сессией спикер пошел Ил Дархану, прибывшему из Москвы. У политиков это называется консультацией. Что там произошло — неизвестно, но Петр Гоголев оказался непреклонен как юрист и народный избранник.

Напомним, что накануне проект закона был одобрен Государственной Думой, Советом Федерации и направлен для рассмотрения в регионы. В целом, Ил Тумэн поддержал поправки. Законопроектом также вводится новая процедура — общероссийское голосование. Оно состоится 22 апреля. Каждый якутянин сможет выразить свое собственное отношение к предлагаемым поправкам в Конституцию страны.