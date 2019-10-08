Неординарная премьера в театре оперы и балета!

В рамках юбилейных мероприятий в честь Айталины Саввичны Адамовой-Афанасьевой — ведущей солистки оперы, заслуженной артистки России, народной артистки Республики Саха (Якутия), 25 октября в 18:00 ч. состоится неординарная премьера оперы Дж. Верди «Трубадур» на языке оригинала.

Постановка обещает стать событием в культурной жизни республики, т.к. за нее взялся режиссер известного в России Саха драматического театра, обладатель театральной премии «Золотая Маска» Сергей Потапов, со своей командой художников-постановщиков Михаилом Егоровым и Сардааной Федотовой. Постановки Сергея Потапова будоражат зрительскую аудиторию, о его постановках спорят, его творчество никого не оставляет равнодушным.

Классическую оперу «Трубадур» Сергей Потапов планирует погрузить в ситуацию пост-апокалиптического мира, когда ожесточенное человечество пытается обустроить свою жизнь в шахтах под землей, т.к. на поверхности земли все уничтожено и нечем дышать. Поэтому и декорации спектакля будут выглядеть как конструкции в подземных выработках, типа лифтов, переходов, стволов и т.д. Несмотря на то, что почти все герои оперы погибают, спектакль утверждает жизненное начало. Его «лозунг» — надо победить смерть. И это кредо подтверждается необычайно красивой, роскошной музыкой гениального итальянского композитора.

Дирижер-постановщик спектакля – народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов.

Дирижер – Евгений Шейко

Художник по свету Денис Солнцев (Санкт – Петербург)

Хормейстер: Октябрина Птицына

Хореограф – Екатерина Тайшина

Консультант – Прокопий Неустроев

В главных партиях:

Азучена – А. Адамова-Афанасьева

Манрико – Михаил Пирогов (Красноярск)

Граф ди Луна — Юрий Баишев

Леонора — Прасковья Герасимова

Цена билетов 300-500 руб.

Справки по тел.: 36-06-90

Онлайн-продажа билетов на сайте: Afisha.ykt.ru, tesserus.com

Возраст: 16+