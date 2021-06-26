Неопытная автоледи врезалась в дерево. 4 ранены

Пострадали 5 человек, в том числе двое детей.

25 июня около 18 часов 20 минут в дежурную часть ОМВД России по Ленскому району поступило сообщение о том, что на 34 –м километре автодороги «УМНАС» на участке «Ленск – Ю.Нюя» произошло ДТП.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено: водитель — женщина 1991 года рождения, имеет стаж вождения с 2020 года, управляя автомобилем Toyota Platz, не выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожные условия и совершила съезд с дороги в кювет с последующим наездом в дерево.

В результате ДТП водитель и четверо ее пассажиров получили травмы различной степени тяжести. В числе пострадавших – двое детей 2014 и 2020 г.р.

Автомобилистка в момент аварии была трезва, пристегнута ремнем безопасности. Но никто из пассажиров не был пристегнут. Годовалая девочка находилась на руках у тети, сидевшей на переднем пассажирском сидении, в результате ДТП малышка получила черепно-мозговую травму , множественные ушибы и ссадины. У 6-летнего мальчика, сидевшего в момент ДТП сзади, медики диагностировали закрытый перелом ноги.

Местом ДТП является прямой участок дороги с грунтовым покрытием, ширина проезжей части — 10 метров, на данном участке дороги установлены дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости 60 км» .