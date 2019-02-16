Неофициальный медальный зачет Игр «Дети Азии»

На сайте sakhalin2019.org опубликован неофициальный медальный зачет, согласно нему:

Первое место заняла команда Уральского федерального округа в неофициальном медальном зачете на I зимних международных играх «Дети Азии». На втором месте расположились юные спортсмены из Москвы, на третьем — из Сахалинской области.

Якутия на 10-м месте, в копилке у спортсменов 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

Команда 1 2 3 10 5 9 24 9 5 7 21 8 9 9 26 8 9 6 23 8 8 9 25 7 7 6 20 3 3 4 10 1 3 0 4 1 0 0 1 0 3 3 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0