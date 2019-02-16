Неофициальный медальный зачет Игр «Дети Азии»

На сайте sakhalin2019.org опубликован неофициальный медальный зачет, согласно нему:
Первое место заняла команда Уральского федерального округа в неофициальном медальном зачете на I зимних международных играх «Дети Азии». На втором месте расположились юные спортсмены из Москвы, на третьем — из Сахалинской области.
Якутия на 10-м месте, в копилке у спортсменов 3 серебряные и 3 бронзовые медали.
|Команда
|1
|2
|3
|Уральский Федеральный округ
|10
|5
|9
|24
|Москва
|9
|5
|7
|21
|Сахалинская область-1
|8
|9
|9
|26
|Республика Корея
|8
|9
|6
|23
|Сибирский Федеральный округ
|8
|8
|9
|25
|Казахстан
|7
|7
|6
|20
|Дальневосточный Федеральный округ
|3
|3
|4
|10
|Япония
|1
|3
|0
|4
|Татарстан
|1
|0
|0
|1
|Саха (Якутия)
|0
|3
|3
|6
|Башкортостан
|0
|1
|1
|2
|Армения
|0
|0
|0
|0
|Афганистан
|0
|0
|0
|0
|Гонконг, Китай
|0
|0
|0
|0
|Индия
|0
|0
|0
|0
|Иордания
|0
|0
|0
|0
|Кувейт
|0
|0
|0
|0
|Кыргызстан
|0
|0
|0
|0
|Монголия
|0
|0
|0
|0
|Непал
|0
|0
|0
|0
|ОАЭ
|0
|0
|0
|0
|Сахалинская область-2
|0
|0
|0
|0
|Сирия
|0
|0
|0
|0
|Таджикистан
|0
|0
|0
|0
|Таиланд
|0
|0
|0
|0
|Туркменистан
|0
|0
|0
|0
|Узбекистан
|0
|0
|0
|0
|Филиппины
|0
|0
|0
|0
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE