21.05.2021
20:20
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Образование

Необыкновенный выпускной планируется в Якутии

Национальная вещательная компания «Саха» в прямом эфире 30 мая проведет онлайн выпускной для учащихся 11 классов школ республики, передает телеканал «Якутия 24».

Для участия в нем выпускники школ со всей Якутии могут отправить видео о своем классе, рассказать о своих планах и поздравить с окончанием учебы. Все видеопоздравления покажут в ходе праздничной трансляции.

Для участия необходимо направить видеоролик до 27 мая на почту nvk_vypusk2021@mail.ru. Принимаются ролики длиной до трех минут в качестве Full HD в горизонтальном формате (16:9) с указанием школы и класса. Выпускные в онлайн-формате проводятся в эфире НВК «Саха» во второй раз. Впервые такой формат использовали в 2020 году в связи с эпидобстановкой. В прошлом году для участия в акции прислали порядка 150 заявок.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутия 24
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