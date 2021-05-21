Необыкновенный выпускной планируется в Якутии

Национальная вещательная компания «Саха» в прямом эфире 30 мая проведет онлайн выпускной для учащихся 11 классов школ республики, передает телеканал «Якутия 24».

Для участия в нем выпускники школ со всей Якутии могут отправить видео о своем классе, рассказать о своих планах и поздравить с окончанием учебы. Все видеопоздравления покажут в ходе праздничной трансляции.

Для участия необходимо направить видеоролик до 27 мая на почту nvk_vypusk2021@mail.ru. Принимаются ролики длиной до трех минут в качестве Full HD в горизонтальном формате (16:9) с указанием школы и класса. Выпускные в онлайн-формате проводятся в эфире НВК «Саха» во второй раз. Впервые такой формат использовали в 2020 году в связи с эпидобстановкой. В прошлом году для участия в акции прислали порядка 150 заявок.