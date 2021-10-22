22.10.2021
20:41
83
Экология
Необыкновенное тепло продлило работу паромов «Якутск-Нижний Бестях»
В связи с благоприятным прогнозом Якутского Гидрометцентра работа паромной переправы «Якутск-Нижний Бестях» продолжится по 27 октября 2021 года. На паромной переправе работают 12 ед. паромов, перевозки осуществляются с 05-00 до 23-00 часов по наполнению. Все остальные паромные переправы на реках Якутии закрыты.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)
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