Необыкновенное тепло продлило работу паромов «Якутск-Нижний Бестях»

В связи с благоприятным прогнозом Якутского Гидрометцентра работа паромной переправы «Якутск-Нижний Бестях» продолжится по 27 октября 2021 года. На паромной переправе работают 12 ед. паромов, перевозки осуществляются с 05-00 до 23-00 часов по наполнению. Все остальные паромные переправы на реках Якутии закрыты.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)

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