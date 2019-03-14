Необычные совпадения в жизни двух якутских борцов — участников Кубка мира

Пресс-секретарь Федерации спортивной борьбы нашей республики Николай Бястинов поделился необычными совпадениями в жизни двух якутских звезд вольной борьбы, членов сборной России и участников Кубка мира — 2019 Арыйаана Тютрина и Виктора Рассадина:

Дружба, проверенная годами!✊🏼✊🏼✊🏼😉 Они выросли вместе☝🏻 Занимались вольной борьбой в Усть-Алданской спортивной школе, вместе окончили Училище олимпийского резерва, а сейчас оба являются студентами ИФКиС СВФУ👍🏼 Кстати, тренируются у одного тренера — Ивана Ивановича Дмитриева. Оба ровно по три раза становились призёрами чемпионата России, оба являются чемпионами России среди студентов и победителями турнира «Шахтерская Слава»!✊🏼 Оба выполнили норматив мастера спорта РФ международного класса👍🏼 В прошлом году оба триумфально выступили на Мемориале Дмитрия Коркина, а недавно оба стали бронзовыми призерами международного турнира «Дан Колов» в Болгарии☝🏻☝🏻☝🏻 А в эти выходные оба в составе сборной России выступят на Кубке мира в Якутске!😃👏🏼👏🏼👏🏼 Давайте своими лайками пожелаем Арыйаану Тютрину (57 кг) и Виктору Рассадину (65 кг) удачи, чтобы они ОБА стали победителями Кубка мира!✊🏼✊🏼✊🏼