Необычные блинчики от Иннокентия Тарбахова

View this post on Instagram

Под песню ,,Валенки’’ несравненной Натальи Трапезниковой делюсь с вами видеорецептом сладких блинов🤗 🔶 1 яйцо, немного воды, молока, соли, соды, чуточку сахара и немного растительного масла. Замесить жиденькое тесто, хорошенечко перемешать и добавить четвертинку мелко натертого зеленого яблока. Готовил я блинчики на своей гранитной корейской сковородке, поэтому я ее маслом не смазывал — итак не прилипает👍🏻 А для солнечного вкуса сдобрил блины топленым сливочным маслом и подал с красной икрой🌞 С масленицей, мои хорошие😘🌞