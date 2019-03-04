Необычные блинчики от Иннокентия Тарбахова

Шеф-повар Иннокентий Тарбахов поделился необычным рецептом блинов для масленицы:

Под песню ,,Валенки’’ несравненной Натальи Трапезниковой делюсь с вами видеорецептом сладких блинов🤗:

🔶 1 яйцо, немного воды, молока, соли, соды, чуточку сахара и немного растительного масла. Замесить жиденькое тесто, хорошенько перемешать и добавить четвертинку мелко натертого зеленого яблока.

Готовил я блинчики на своей гранитной корейской сковородке, поэтому я ее маслом не смазывал — итак не прилипает👍🏻

А для солнечного вкуса сдобрил блины топленым сливочным маслом и подал с красной икрой🌞

С масленицей, мои хорошие😘🌞