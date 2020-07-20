Необычный случай произошёл в Якутии

В дежурную часть ОМВД России по Верхнеколымскому району поступил звонок о том, что произошла квартирная кража. Полиция выехала на место преступления и выяснила, что звонили двое мужчин, которые и совершили кражу.

Сотрудники уголовного розыска установили, что ранее судимый за кражу 26-летний и 20-летний приятели вместе распивали алкоголь и решили совершить кражу из квартиры их общего знакомого, который проживал неподалеку.

Входная дверь квартиры не была заперта, а хозяин отсутствовал, поэтому мужчины без труда проникли внутрь. Злоумышленники похитили двухметровый удлинитель, зарядное устройство и наушники от сотового телефона, а также утюг. После чего вернулись в квартиру одного из подозреваемых, где продолжили застолье.

Через два часа мужчины вдруг решили сознаться в содеянном и позвонили в полицию, чтобы сообщить о краже.

Похищенное изъято и возращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.