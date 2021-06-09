Необычный подарок Минкультуры Якутии поразил коллег из Татарстана

В рамках Дней Якутии в Татарстане 9 июня в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Казанского кремля впервые открылась выставка Национального художественного музея Якутии. Выставка «От Олонхо к пространству творчества» будет работать до 13 июня.

Всего Национальный художественный музей привез в Казань порядка 80 предметов искусства, это живопись, работы мастеров косторезов из бивня мамонта, графические работы и многое другое. Выставка «От Олонхо к пространству творчества» показывает ключевые символы традиционной культуры, которые обладают большой смысловой емкостью в произведениях якутских художников.

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Открыли выставку министр культуры Татарстана Ирада АЮПОВА и министр культуры и духовного развития Якутии Юрий КУПРИЯНОВ. Ирада Аюпова в частности отметила, что необходимо больше работать с молодежью.

«Мы тесно сотрудничаем с Якутией не первый год. Вчера у нас открылся 15-ый фестиваль Науруз. Это не дежурный фестиваль, это фестиваль, где мы задаем вопрос, как обеспечить в современном искусстве трансляцию такого богатейшего багажа, который был передан нам нашими предками. Наша молодежь сидит активно в интернете, знает историю западной Европы, и наша задача активнее и больше с ним работать, чтобы они понимали, что эти картины – трансляция культурного кода их земли их региона. Хочется, чтобы на выставке было применение знаний. Я обратила внимание на украшения, войлочное искусство. … нас объединяет тот вызов, перед которым мы стоим – не утратить язык символов нашего народа. Надеюсь, что такие проекты состоятся и в будущем», — отметила Ирада Аюпова.

Министр культуры Якутии Юрий Куприянов поблагодарил коллег из Татарстана за теплый прием, отметил, что Якутия впервые выставляет предметы искусства в исторических стенах Казанского Кремля.

Министерство культуры и духовного развития Якутии вручило коллегам из Министерства культуры Татарстана памятную картину с символами национального праздника Ысыах. Картина необычная, при наведении на нее камеры смартфона она «оживает» на экране телефона. Благодарности министерства культуры Якутии были вручены директору Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан Розалия Нургалеевой, заведующей Национальной художественной галереей «Хазинэ» Государственного музея изобразительного искусства Республики Татарстан Анне Романовой.

Также состоится образовательная программа выездной выставки «От Олонхо к пространству творчества»:

9 июня — мастер-класс по якутскому национальному шитью, вышивка в технике «таҥалай» (небо) на примере якутских варежек по иллюстрациям народного художника, этнографа Михаила Носова.

10 июня — мастер-класс по якутским национальным узорам «Харысхал».

11 июня — мастер-класс по якутским настольным национальным играм «Хабылык» и «Хаамыска».

12 июня — мастер-класс по якутскому национальному шитью, лоскутное шитье с элементами «кыбытыы» (кантирование).

13 июня мастер-класс по игре на хомусе- национальном музыкальном инструменте саха.

Все мастер-классы ведет культуролог, заведующая Домом Художника Национального художественного музея Якутии Варвара Заровняева. Рассчитаны мастер-классы на пять человек. Все материалы предоставляются.