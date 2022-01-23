Необычный подарок главе Якутии

К юбилею главы Якутии, пожалуй, самым креативным подарком можно считать необычную картину.

Представители социального проекта «Кындыкан» сообщают, что картина нарисована очищающими воздух красками StoColor Climasan. Под действием света, дневного или электрического, катализатор активируется и начинает разрушать органические вещества, тем самым значительно снижая количество загрязнений в воздухе. Пигмент работает не только при естественном свете, но и при искусственном. Краска уменьшает воздействия вредных веществ, устраняет запахи, а также очищает воздух. 1 квадратный метр фотокаталитической краски аналогичен по свойствам 1 дереву.

«В саму картину мы заложили глубокий смысл: спираль на картине олицетворяют сакральные символы, связь времен. В мире нет остановок, всё движется вперёд по спирали: от планет и галактик до атомов и нейтронов. Земля не исключение, природа следует основному закону Космоса непрерывного развития. Есть очень завораживающее зрелище, когда стадо оленей формируют спираль, это ассоциируется с кочевой динамикой. Если приглядеться, то можно заметить вокруг спирали и эвенские орнаменты», — рассказала автор проекта Маргарита ПОПОВА.

Автором картины является молодая художница Дарина МЕГЕЖЕКСКАЯ, по ее словам светло-синий цвет олицетворяет небеса, умиротворенность, спокойствие и бесконечность. От спирали картина плавно переходит в солнечный свет, а он особенно важен после долгой зимы. Далее в форме млечного пути розовый цвет в картине символизирует любовь. Эти цвета и символы отражают культурное наследие коренных народов Якутии в восприятии молодого экспрессиониста.