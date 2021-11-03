Необычный пассажир прибыл сегодня в Нижний Бестях

Воздушные подушки, недавно начавшие выполнять свои маршруты, сегодня оказались в ленте новостей про благородство и человечность. Как сообщает, @ dpsykt.14 на берег п. Нижний Бестях из причалившего судна выгрузили необычного пассажира…косулю. Бедное животное едва не задавило льдами на реке, бедняжка настолько обессилила, что легко далась в руки людям, на берегу ее погрузили в автомашину. Дальнейшая судьба косули пока неизвестна.