03.11.2021
21:45
29
Происшествия
Необычный пассажир прибыл сегодня в Нижний Бестях
Воздушные подушки, недавно начавшие выполнять свои маршруты, сегодня оказались в ленте новостей про благородство и человечность. Как сообщает, @ dpsykt.14 на берег п. Нижний Бестях из причалившего судна выгрузили необычного пассажира…косулю. Бедное животное едва не задавило льдами на реке, бедняжка настолько обессилила, что легко далась в руки людям, на берегу ее погрузили в автомашину. Дальнейшая судьба косули пока неизвестна.
Фото: скриншот: https://www.instagram.com/p/CV0DH9MgIzi/
Источник: https://www.instagram.com/p/CV0DH9MgIzi/
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