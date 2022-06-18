Необычные якутские куклы Хаарчааны Баппагай

Хаарчаана Баппагай изготавливает эксклюзивные якутские куклы на заказ.

— У нас с мужем трое детей — старшая дочь ходит в школу, средняя в садик, а младший сын пока дома. Дети потихоньку растут, поэтому захотелось попробовать себя в сфере изготовления авторских кукол, реализовать весь творческий потенциал и развивать свой маленький, красивый бизнес, — рассказывает создательница фантастических кукол.

Баппагай не понаслышке знает о Центре «Мой бизнес», который оказывает помощь предпринимателям. — Центр помог мне с составлением бизнес-плана и с участием на выставке «Ладья. Зимняя сказка-2021». Также получала услугу по содействию в размещении продукции на электронных торговых площадках, в рамках которой была проведена фотосессия и предметная видеосессия моих кукол. Мне очень понравился итоговый результат, получились отличные фотографии и качественное видео, — говорит она. В планах у кукольной мастерицы организация мастер-классов, а также увеличить объем работы. — Надеюсь, что у меня все получится! – говорит вдохновленная Хаарчаана Баппагай. тгк объясняемреспублика_саха