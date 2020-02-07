Сотрудники Медицинского института СВФУ в прямом эфире провели информационную встречу «Необычные факты о здоровье якутян». Ученые, врачи специалисты в разных областях рассказали о научных фактах, развитии современной медицины, передовом опыте и новых методиках.

Заведующая курсом медицинской генетики, профессор кафедры неврологии и психиатрии медицинского института СВФУ Надежда Максимова рассказала о наследственных заболеваниях, которые были открыты и характерны только для якутов.

«Две формы низкорослости были нами открыты в 2007 и 2010 годах. Одна из этих форм была уже известна клинически, но генетически мы с группой ученых из других стран открыли этот ген и нашли мутацию, которая характерна только для якутов. Второе заболевание было открыто уже нами, дали ему название SOPH синдром», — сказала она.

Еще одним редким заболеванием, которое встречается только среди народа саха, — вилюйский энцефалит. Болезнь, которая до сегодняшнего дня до конца не изучена. Эту тему в своем докладе раскрыла Татьяна Сивцева, старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра МИ.

«Это уникальное заболевание характерное только для народа саха. Вилюйский энцефалит достаточно редкое заболевание, и оно в течение всего периода наблюдения, который проводился, показал что не похож ни на одно неврологическое заболевание. У человека появляются такие симптомы, как нарушение речи, он становится скованным, плохо ходит, проблемы с памятью и другие. В настоящее время мы сосредоточены на изучении молекулярных механизмов этой патологии», — отметила научный сотрудник.

О влиянии холода на здоровье человека рассказала кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник и руководитель научно-исследовательского центра Мединститута Раиса Захарова: