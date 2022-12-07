Необычное видео: Чайка осталась зимовать в Якутии

Это видео снято 1 декабря — чайка, прилетевшая за поживой на разделку мяса, в центральной Якутии. Уникальный случай — эти перелетные птицы обычно зимуют в более теплых краях, чем Якутия. В этом году зафиксировано немало случаев, что утки, лебеди, гуси не улетели на зимовку, как обычно.

Комментарий тгк Биология Якутии Вячеслава Габышева, м.н.с. отдела зоологических исследований:

— Данный вид это белая чайка (Pagophila eburnean), птица отряда ржанкообразных. Занесена в Красную книгу России. Чайка имеет чисто-белое оперение со слабым желтоватым оттенком слоновой кости. Ноги черные с сильно оперенной голенью и грубыми покровами. Клюв желтоватый, в основании голубовато-серый. Полет легкий и быстрый. Голос резкий, напоминает звуки, издаваемые речной крачкой. В течение всей жизни белая чайка связана со льдами. Птица распространена по островам и архипелагам полярных морей. В постгнездовое время придерживается кромки паковых льдов, широко кочуя, доходит на север до широты 86º. Питаются мелкой рыбой, беспозвоночными, отбросами морских промыслов. Естественных врагов у белой чайки мало. Причинами гибели птиц считают также ухудшение кормовых условий и уменьшение площади ледников в местах гнездования.