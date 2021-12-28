28.12.2021
21:08
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Спорт

Необычно распорядились с призом спортсмены Намского улуса

Сборная Намского улуса, ставшая обладателем Кубка Федерации волейбола РС(Я), выигранный приз — жеребенка — решили отдать нуждающимся: многодетной семье Винокуровым и отцу-одиночке, воспитывающему трех детей Гаврилу, о чем сообщил SPORTYAKUTIA.RU .

Фото: https://www.instagram.com/sportyakutia.ru/
Источник: https://www.instagram.com/sportyakutia.ru/
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