28.12.2021
21:08
258
Спорт
Необычно распорядились с призом спортсмены Намского улуса
Сборная Намского улуса, ставшая обладателем Кубка Федерации волейбола РС(Я), выигранный приз — жеребенка — решили отдать нуждающимся: многодетной семье Винокуровым и отцу-одиночке, воспитывающему трех детей Гаврилу, о чем сообщил SPORTYAKUTIA.RU .
Фото: https://www.instagram.com/sportyakutia.ru/
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