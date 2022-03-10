10.03.2022
15:17
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Общество

Необычная тренировка покровских ребят 💪

Ребята из «Дворца спорта» города Покровск сегодня вышли на необычную тренировку.

Молодые парни своими силами решили очистить тротуары Покровска.

«Лучшая тренировка — это общественно значимый физический труд во благо своего города и земляков!» — пишет паблик khangalasskie.

Фото: Из соцсетей
Источник: Телеграм-канал Yakutsk News
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