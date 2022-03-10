Необычная тренировка покровских ребят 💪

Ребята из «Дворца спорта» города Покровск сегодня вышли на необычную тренировку. Молодые парни своими силами решили очистить тротуары Покровска. «Лучшая тренировка — это общественно значимый физический труд во благо своего города и земляков!» — пишет паблик khangalasskie.

Фото: Из соцсетей Источник: Телеграм-канал Yakutsk News

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