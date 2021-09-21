Необычная погода в Якутске

Завтра в Якутске снова тепло, без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура воздуха ночью -3-5, днем +13+15°.

23-24 сентября в северных районах небольшой, местами умеренный мокрый снег, ветер порывистый до 9-14 м/с, на побережье местами до 15-19 м/с, на западе, юге местами кратковременные дожди, 24 сентября в центральных районах небольшие дожди, ветер умеренный.

Температура воздуха ночью -3-8, при облачности 0,+5, в низинах на северо-востоке -11-16. Днем +8+13, на севере +3+8, на побережье -2,+3, 23 сентября в центральных районах +13+18, на юге +15+20, 24 сентября в центральных районах +8+13, на юго-востоке +12+17°.