Необычайная мудрость лейтенанта Генри от Хемингуэя или Признание в любви

Человек приходит в эту жизнь не просто так. У каждого из нас есть своё предназначение, так сказать, своя миссия, т.е. у каждого своя судьба, своя ноша по силам. Приход каждого человека на Землю преследует большую или малую цель, которую необходимо выполнить.

Говорят, что настоящий мужчина должен в своей жизни сделать три вещи: построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Выражение давно уже приобрело оттенок народной мудрости, которая учит тому, что мужчина в течение своей жизни (по крайней мере, единожды) должен проявить заботу о природе, позаботиться о продолжении своего рода, а также обеспечить своей семье место проживания. Всё это я выполнил.

Анализируя весь свой пройденный путь, пришёл к выводу, что моей маленькой миссией, возложенной Всевышним, является служение пожилым, больным женщинам, именно женщинам.

В течение моей долгой жизни я служил трём пожилым, больным и, в то же время, очаровательным женщинам.

В детстве, когда мне было годиков пять, к нам приехала на лето погостить мама жены старшего брата моего отца. Лето для жителей Якутии – самая пора заготовительной страды, и я почти целый день был один. Она была совсем слепая, и я стал для неё поводырём. Когда она уехала осенью домой, мне было очень скучно. Когда она умерла, мне об этом не сказали.

Второй раз я встретил на своём жизненном пути прекрасную, образованную женщину — врача-гинеколога с огромным стажем работы. После ВОВ работала в Тульской области, затем заведующей гинекологическим отделением городской больницы Подольска, и до выхода на пенсию была главным врачом гинекологической больницы в Москве. В конце жизни она призналась мне: «Коля, ещё два годика хотя бы мне с тобой прожить. Как было бы хорошо!». Утром 7 ноября мы позавтракали, ближе к 11 часам она нежно обняла меня и сказала: «Я что-то устала. Пойду, полежу, отдохну». И тихо ушла в мир иной.

Так радостно, что в конце жизненного пути Господь Бог смилостивился сделать подарок – я встретил тебя, и вот уже много лет мы живём вместе. Это такое счастье – быть с тобой каждодневно рядом, даже если ты пойдёшь в другую комнату, я всегда чувствую твоё присутствие, мне спокойно, хорошо и умиротворённо.

Мы с тобой, каждый в отдельности, прожили долгую жизнь, в которой были все земные перипетии: радость, счастье, горе утрат, друзья, сослуживцы-коллеги, а также почти целая эпоха нашей большой родины, которая всегда в наших сердцах, именуемая Россия. Мы с тобой прожили Великую Отечественную войну, послевоенные годы восстановления разрушенного хозяйства, воистину радостные годы послевоенных лет, полёт Юрия Гагарина в космос, беззаботные годы студенчества, самоотверженная работа по специальности, радость создания семейного очага и заслуженный отдых, и, самое главное, распад Советского Союза. Это для нас, живших и работавших в эти счастливые годы, было как гром среди ясного неба. Мы потеряли всё – веру, надежду и любовь.

Мы с тобой встретились тогда, когда жизнь нас побила как следует – стали мудрыми и терпеливыми, когда подружились со своими хроническими болячками, одиночеством, когда не было надежды найти друга, чтобы жить дальше.

«Ласточка моя» я стал называть тебя, когда узнал, что твой муж, Иван Константинович, звал тебя «Чыычаах». Родненькая, когда я увидел тебя в первый раз, Вы были очень больны, но любили жизнь. Помнишь, моя ласточка, как мы с тобой выходили гулять? Мы с тобой делали один круг вокруг детской площадки. На завтра мы договаривались сделать два круга, но ты настаивала сделать три. Так и пошло, мы уже начали выходить на улицу, а потом дошли до центра города. Ты была совсем больная и слабая, а стремилась сделать невозможное. Так, мы стали ходить под ручку и с тросточкой по городу. Потом ты сказала мне: «Какой женщиной была бы, если б ходила без тросточки?!» На завтра, когда мы вышли на площадку перед магазином «Поярков», ты резко откинула мою руку и пошла сама без тросточки.

Родненькая, ласточка моя, ты даже не представляешь, как я рад был нашему достижению. Мы победили!! Я был горд твоим поступком, твоей любовью к жизни, как же ты была очаровательна для меня и только для меня.

Правду говорят, что есть Божий дар. Ты для меня – Божий дар. Когда я вернулся на свою малую родину после почти полувекового скитания по Советскому Союзу, у меня было такое состояние, как верно выразил мой любимый поэт Сергей Есенин:

Я теперь скупее стал в желаньях,

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне…

Вот тут появилась в моей жизни ты – мой ангел-хранитель, моя ласточка, смысл всей моей жизни. Я думал, что всё перевернётся в моей жизни, у меня появилась смысл жизни – жить ради тебя, дорогой мой человек. Мой племянник сказал, что это здорово жить вместе: «Атах тэпсэн олорон чэйдиир да үчүгэй буолар».

Милая моя, дорогой моему сердцу человек, ты даже не представляешь, как мне хорошо, сладко и уютно с тобой. Мне до потери сознания хорошо, когда ты рядом со мной, когда ты ждёшь меня с вояжа по продуктовым магазинам, как ты крутишься возле меня, когда я собираюсь на улицу, а я сижу и млею от того, что ты помогаешь мне одеваться. Моя мама говорила, когда я был маленьким и старался ей помочь: «Ыттаах буоламмын ытыран аҕалыа дуо?» – диэн.

Ласточка моя, как я люблю тебя всю: твои жесты, твой говор и смех, твои шаги и поступки, твои руки нежные, твои тёплые и одурманивающие груди, куда я люблю внедряться всем своим лицом, вздыхать их аромат, пахнущий молоком, всем нутром чувствовать удивительное тепло, идущее от них, увидеть твои смеющиеся глаза, услышать твоё пение.

И, как я боюсь потерять тебя, когда тебе становится плохо. Сразу меняется твой вид, ты становишься как маленький ребёнок, когда он болеет, а чуть полегчает, так сразу смеётся – звенит как колокольчик, и ты – такая же.

Родненькая, милая, добрая, сладкая, ласточка моя (ещё какие эпитеты можно говорить) – ты моя единственная до конца моего земного пребывания. Я вечно благодарен Господу Богу, что он ниспослал мне на старости лет такое чудо земное за все мои муки и страдания. Люблю тебя, ты – моё божество, смысл жизни.

Я когда-то прочитал интервью с Юрием Марковичем Нагибиным. Его спросили:

«– Юрий Маркович, что такое счастье?

– Вы помните «Прощай, оружие!» Хемингуэя? Там лейтенант Генри отвечает на ваш вопрос: счастье – в любимой женщине».

Когда я прочёл этот ответ лейтенанта, то, помню, подумал: «Боже мой, как бедно… Гораздо большее счастье в творчестве, в путешествиях, приключениях…» Такое запоздалое мушкетёрство во мне говорило. Уж любимая женщина, она всегда найдется, думал я.

Мне было 75 лет, когда я понял эту необычайную мудрость лейтенанта Генри и Хемингуэя: счастье – в единственной любимой женщине…

Сегодня мне исполнилось 80 лет, и у меня сейчас такое же мнение.

Н.Е. БОРИСОВ. 12 января 2022 г. г. Якутск.

Об авторе

БОРИСОВ Николай Егорович – кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения СССР и РС(Я), ветеран труда.

Родился 12 января 1942 года в селе Черкёх Таттинского района Якутской АССР в семье колхозника десятым ребёнком. В 1960 году окончил Черкёхскую среднюю школу и поступил в санитарно-гигиенический факультет Иркутского государственного медицинского института. В 1966 году с отличием окончил полный курс данного факультета и поступил в целевую аспирантуру в лабораторию «Токсикология радиоактивных веществ» института биофизики Министерства здравоохранения СССР.

В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Радиобиология». После окончания аспирантуры работал младшим научным сотрудником в лаборатории доктора медицинских наук Виктора Григорьевича Рядова. Лаборатория занималась изучением сочетанного воздействия радиации на организм человека (Семипалатинский полигон).

После института биофизики минздрава СССР работал инспектором-врачом третьего главного управления при министерстве здравоохранения СССР.

В лихие 90-е годы работал в Постоянном представительстве РС(Я) при Президенте РФ. Последнее место работы – Северо-Кавказский военный округ (должность – врач по радиационной гигиене).