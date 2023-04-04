Необратимая трагедия произошла в Сунтарском улусе

В Сунтарском районе в результате ДТП погиб один человек и 14 человек получили различные травмы из них 1 несовершеннолетний.

Предварительно было установлено, что около 7 часов вечера на 1041 км ФАД «Вилюй» Сунтарского района, 64-летний водитель управляя транспортным средством марки ГАЗ «СОБОЛЬ» следуя по маршруту с. Сунтар – с. Вилючан, в 78 км от с. Сунтар, не выбрал скорость обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, заняв встречную левую полосу правым боком столкнулся с движущемуся на встречу транспортным средством «TOYOTA HIACE», под управлением 27-летнего водителя.



В результате ДТП на месте погиб 64-летний водитель автомашины «СОБОЛЬ», а так же 7 пассажиров были госпитализированы с различными телесными повреждениями, из них один несовершеннолетний 17 лет был госпитализирован с ЗЧМТ, СГМ и раной волосистой части головы. В момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности, сзади слева у окна

Как выяснилось в салоне транспортного средства ГАЗ «СОБОЛЬ» находились 8 человек, включая водителя. В момент ДТП не все были пристегнуты ремнями безопасности.

В салоне транспортного средства «TOYOTA HIACE» находились 11 человек, включая водителя. В момент ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. Из них 7 пассажиров получили различные телесные повреждения, было рекомендовано амбулаторное лечение.

Проведенное медицинское освидетельствование на состояние опьянения у водителя «TOYOTA HIACE» не выявило факта употребления алкогольных напитков.



Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям транспортных средств, в первую очередь, выбирать безопасную скорость движения, учитывая дорожные и метеорологические условия. Скорость должна быть достаточной для экстренной остановки в случае возникновения опасности на дороге. Водители и пассажиры транспортных средств должны быть пристегнуты ремнями безопасности. При движении на дальние расстояния водителям необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Запрещается управление транспортным средством в состоянии опьянения, в болезненном либо в утомленном состоянии.