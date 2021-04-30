Необходимо получить справку на молочную кухню?

Можете сверить свою очередь на региональном портале государственных услуг — e-yakutia.ru.

Для этого нужно зарегистрироваться и войти в свой личный кабинет на портале.

На главной странице во вкладке «Популярные услуги» выберите раздел «Популярные детские пособия»

Если Вы уже получаете ежемесячное пособие на ребенка, то необходимо оформить справку о получении пособия, из предоставленного списка выберите «Выдача справок о получении пособия на ребенка», а в случае, если Вы не получаете пособие выбираете «Выдачу справки о признании семьи малоимущей»

Затем заполните и отправьте заявление.

После рассмотрения заявления органом справка будет направлена в личный кабинет в электронной форме.

Легко и удобно, портал e-yakutia.ru!

⠀