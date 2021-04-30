30.04.2021
19:33
55
Якутия
Необходимо получить справку на молочную кухню?
Можете сверить свою очередь на региональном портале государственных услуг — e-yakutia.ru.
Для этого нужно зарегистрироваться и войти в свой личный кабинет на портале.
На главной странице во вкладке «Популярные услуги» выберите раздел «Популярные детские пособия»
Если Вы уже получаете ежемесячное пособие на ребенка, то необходимо оформить справку о получении пособия, из предоставленного списка выберите «Выдача справок о получении пособия на ребенка», а в случае, если Вы не получаете пособие выбираете «Выдачу справки о признании семьи малоимущей»
Затем заполните и отправьте заявление.
После рассмотрения заявления органом справка будет направлена в личный кабинет в электронной форме.
Легко и удобно, портал e-yakutia.ru!
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Источник: https://www.instagram.com/gosuslugi_14/
#Госуслуги14#Необходимо получить справку на молочную кухню?#республика саха (якутия)#рся#Саха#СахаСирэ
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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