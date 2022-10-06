1 ноября истекает срок подачи декларации о составе и свойствах сточных вод на 2023 год

АО «Водоканал» напоминает о том, что до 1 ноября 2022 года необходимо подать декларацию о составе и свойствах сточных вод на 2023 год. Документы, направленные позднее, не рассматриваются.

Декларацию обязаны подать абоненты, у которых среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод за период с 1 июля предшествующего календарного года по 30 июня текущего календарного года в среднем составляет 30 куб. метров в сутки и более суммарно по всем канализационным выпускам с одного объекта. Иные абоненты могут воспользоваться этим правом.

В случае отсутствия декларации к плате за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, рассчитанной на основании результатов указанных контрольных проб, дополнительно применяется коэффициент 2.

Порядок подачи декларации регламентирован Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила). Форма декларации о составе и свойствах сточных вод приведена в приложении № 1(1) к Правилам.